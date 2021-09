Meryem Palabiyik: 'Ik vind het fijn in Rotterdam, het is er veel rustiger op straat dan in Istanbul, waar we op vakantie waren.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn vader Nuri (39), mijn moeder Hatice (40) en mijn zusje Sara (6) in Rotterdam. Ik vind het daar fijn: het is veel minder druk op straat dan in Istanbul, waar we op vakantie waren. Als ik daar liep, botste iedereen tegen me op. Ik hou meer van rustig. Sara kan juist heel pittig zijn. Ze kleurt bijvoorbeeld overal op, ook op mijn bed. En ze heeft ook een keer iets kapotgemaakt wat me dierbaar was: een mooie schelp die ik had gekregen van een jongen waar ik verliefd op was. Toen was ik een beetje boos op haar.’

Wat is je lievelingseten?

‘Ik hou van veel verschillende dingen. Maar wat ik echt lekker vind, is de groentesoep van mijn oma. Niet te zoet, niet te zout: precies goed. Soms vraag ik of ik er een Spaans pepertje in mag doen, want ik heb heet leren eten van mijn vader. Dan moet ik wel een half uur huilen, maar dat is het waard.’

Waarheen zou je op vakantie willen?

‘De Noordpool. Ik weet niet waarom, misschien omdat ik erg van sneeuw houd. Dan zou ik de grootste sneeuwpop ter wereld maken! En een sneeuwballengevecht houden, en kijken of ik een iglo kan bouwen. Ik zou mijn ouders meenemen, en misschien mijn zusje als ze iets ouder is. Mijn oma kan helaas niet mee, want dat vind ze veel te koud: dan moet ze denk ik wel acht jassen aan!’

Wat vind je het leukst om te doen?

‘Ik houd ontzettend van voetballen. Dat doe ik denk ik wel elke dag met mijn vrienden op het schoolplein. En ik probeer ook trucjes te leren, de ‘schaar’ bijvoorbeeld. Misschien wil ik later wel bij een club spelen. Een van mijn grootste dromen is om een beroemde voetballer te ontmoeten. Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld, of een van de Oranje Leeuwinnen. Ik vind het knap hoe goed ze spelen. Bij ons op school willen de meisjes niet voetballen.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop dat ik dan een beroemde voetballer ben. Dan wil ik mijn eigen kind opvoeden, in een groot huis. Het zou leuk zijn om een ander soort huis te hebben dan waar ik nu woon. Hier had mijn vader laatst de wc-bril stukgemaakt, ik weet echt niet hoe dat is gebeurd. Ik zou ook een grote tuin willen. Daar wil ik een pretpark in, en, als er plaats is, een voetbalveld.’