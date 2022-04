Wat ik al vermoedde gebeurde: binnen een week vond ik het heerlijk, 15 graden

Je kunt ook zelf van het Russisch gas af gaan, heb ik ondervonden. Daar heb je Stef Gasblok niet voor nodig. Je kunt de wekelijkse barely bloody readable ook bij 15 graden intikken, gebakerd in een schaapswollen deken. De verwarming is al drie weken uit. Er wordt hier alleen nog op gas gekookt – maar niet door mij. Ik vertik het.

‘Jij kan niet eens koken.’ ‘Niet op Poetins gas.’ ‘Ook niet op gas van Sinterklaas.’

Stilte.

‘En je doucht nog wel, natuurlijk.’ ‘Korter.’ ‘Maar ook kouder?’ Zwijgen.

Voorheen, ik schreef er eerder over, moest het hier 21,5 graden zijn, anders kon ik niet writen. Zodra de hut een ietsje kierde, beende ik klappertandend naar de teller, zie je wel, een halfje te koud. Hele kacheloorlogen om uitgevochten. Een bizarre conditionering, wil ik nu wel toegeven.

‘Maar goed, toen werd het – ’

‘Gas heel duur.’

‘Oorlog.’

Wat ik diep vanbinnen al wel vermoedde, gebeurde: binnen een week vond ik het heerlijk, 15 graden. Slaat het ding per ongeluk aan, mompel ik binnen de kortste keren: ‘Staat-ie te loeien? Vies heet hier, het lijkt wel een sauna. We stoken niet voor de coniferen! Lager!’

Overdrijf ik? ‘Nee’, zegt Jet. Waarmee ik wil betogen dat alles conditionering is, en een week duurt. Van koffie met twee scheppen suiker naar zwart, van iedereen handen schudden naar niemand handen schudden, van per se geen huisdieren naar een alles onderkakkende cavia: zeven etmalen. Ik zeg erbij, mijn extremiteiten zijn steenkoud, nu. Maar dat merk ik nauwelijks. Als er een rilling door me heen trekt, dan sta ik op en doe ik twee, drie kniebuigingen, meer hoeft niet. Thee is niet langer om bij te borduren, maar een middel. Thee verwarmt van binnenuit, ben ik achter. Na een glas thee heb ik het vreselijk warm, klam, kan-ie lager?

‘Nee, rock bottom.’

Deken af dan maar. Ik schrijf dit allemaal op als geheugensteuntje. Voor straks, als het herfst is en Poetin in een oranje romper op Guantanamo Bay zit – ook dan laten we het ding uit. Een energietransitie is onnodig, we stoppen gewoon met verwarmen. Het verwarmen van woningen, van auto’s, restaurants, openbare gebouwen. Sauna’s. Meebewegen met de vijand, judo, Poetin.

‘Ga je nog doordraven?’

‘Je bedoelt Oekraïne? Nou, tja, misschien een beetje laat voor, nu.’

(Weken geleden wilde ik voorzichtig opperen dat ook doorvechten een keuze is. Al die tanks, al die rakketten. Al die mensenlevens. Atoomdreiging, hongersnoden. Misschien, heel misschien, was na enig welgemeend piefpafpoef opgeven, zoals wij in 1940 hebben gedaan, niet per se nadelig?) (Maar ja, de holocaust hè. Toen. Anderzijds, als we in 1942 alsnog verloren hadden: óók holocaust, plús alle steden in puin, opa en oma dood, wij niet geboren. Tja.)

(Ik bedoelde, een Pieter Waterdrinkertje doen, en Rus worden. De andere wang? Tot ze weer oplazeren? En op een dag staat Trump op het Rode Plein – zo zie je maar?)

(Maar goed, niet gezegd dus. Wil niemand horen, ook. Bovendien kan het al niet meer. Te geëscaleerd. Dus meer als mosterd, voor na de kanttekening.)

‘Zelenski wint.’

‘Zo is het. Zeg, zal ik eens een lekkere pot geitenurine zetten?’