‘Wat heeft die man toch in godsnaam allemaal moeten doorstaan’

Kees Berkhout (72, brandweerman en kunstenaar) overleed op 23 januari 2022 aan de gevolgen van huidkanker. Hij was getrouwd met Cyrina Brouwer (44, coördinator dataverzameling van het tweelingenregister aan de VU). Kees had twee dochters van 46 en 43 jaar en twee kleinkinderen van 11 en 1 jaar.

Cyrina: ‘We leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen op de Almeerse botter. Ik kwam aan boord als vrijwilliger en Kees voer al een tijdje als bemanningslid mee, want hij was met pensioen. Ik voelde me meteen thuis bij hem, iets wat ik nooit eerder bij iemand had gevoeld. Hij was 58, ik 29. Ik vond dat geen probleem, maar voor hem was het wennen, omdat ik de leeftijd van zijn dochters had. In de loop der tijd verdampte het leeftijdsverschil en merkten we er niks meer van. Hij was ontzettend sterk, vitaal en sportief, helemaal geen oude man.

In 2019 kreeg hij een dubieus plekje op zijn arm, een soort zwevende moedervlek. Hij liet het weghalen en ze zeiden dat het onschuldig was, dus niks aan de hand. Op een gegeven moment ontstond op diezelfde plek een gek bultje dat hard begon te groeien. Het beek een melanoom te zijn. Er werd een enorme hap uit zijn arm weggehaald, voor de zekerheid hebben ze heel grof gesneden; de poortwachtersklier verwijderd, lymfebanen weggehaald. Na een paar weken vertelde de chirurg dat alles goed was. Niks gevonden op de snijvlakken, ook niet in de lymfebanen, hij was schoon.

Vorig jaar juni kreeg Kees last van zijn rug. Hij had zoveel pijn dat hij beneden op de bank sliep omdat hij van de pijn niet meer boven in bed kon liggen. Hij was een enorme bikkel die heel veel pijn kon verdragen, maar hij hield het niet meer. De arts van de huisartsenpost kon niks vinden en stuurde ons naar huis met zware pijnstillers. Twee weken later konden we terecht bij een internist, maar die wist het ook niet. Kees kon ondertussen niets meer, zat als een dood vogeltje in de stoel te creperen van de pijn.

Uitzaaiingen

Op 4 augustus kregen we eindelijk een MRI. Een week later belde de neuroloog: ‘U mag geen stap meer zetten. U moet meteen plat, want u loopt kans op een acute dwarslaesie.’ Er kwam een ambulance en Kees werd diezelfde dag nog in het Flevoziekenhuis opgenomen. In afwachting van een biopsie kreeg hij wekenlang boomstamverpleging, zo noemen ze dat als je plat moet. Op een vrijdagavond belde hij me huilend op: ‘Ze hebben me net verteld dat het de uitzaaiingen zijn van dat melanoom.’ Hij was helemaal alleen. Er was op de zaal een coassistent langsgekomen die had gezegd: ‘Ik dacht dat u het wel even wilde weten voor het weekend.’

Eerst moest Kees geopereerd worden om die wervels te stabiliseren zodat hij weer kon lopen. Er werd een hele steiger in zijn ruggewervel geboord. Uit de PET-scan een paar weken later bleek dat er veel meer uitzaaiingen waren: in zijn schouderbladen, in zijn bekken, zijn alvleesklier, zijn longen. Wij verbaasden ons over het optimisme van de oncoloog. Ze zei: ‘We gaan ervoor, we pakken gewoon alles aan met immunotherapie.’

De eerste kuur verliep goed, maar daarna ging het helemaal mis. Kees voelde zich ontzettend beroerd, had alleen maar diarree en moest de hele tijd overgeven. De immunotherapie had een darmontsteking veroorzaakt. Hij moest aan de prednison om de ontsteking te remmen. Kees zag het steeds minder zitten, maar de artsen bleven vol goede moed, daar vaar je dan toch op. Op een nieuwe PET-scan eind december was de uitslag dramatisch. Hij leek wel een kerstboom van binnen, overal oplichtende plekken waar kanker zat. Hij kreeg een extra boost voor zijn darmen. De bijwerking daarvan was dat zijn bloedplaatjes enorm daalden, waardoor hij kans op bloedingen kreeg. Hij moest naar een hematoloog, van wie hij weer andere medicijnen kreeg.

Beroerte

Op Nieuwjaarsdag kreeg Kees ontzettend pijn in zijn nek. Hij zat onder de pijnstillers en de opiaten, en nóg had hij pijn. Hij was wanhopig: ‘Cyrina, het is dat ik niet bij jou weg wil, maar eigenlijk wil ik gewoon dood.’ Een week later werd besloten zijn nek te bestralen tegen de pijn. Het was een drama, want hij kon niet platliggen vanwege die rug. Die avond viel hij vol pijnstillers in slaap. Hij maakte een gek kreunend geluid, maar ik was al lang blij dat hij sliep. De volgende ochtend kreeg ik hem niet wakker. Ik schudde aan hem met bruut geweld. Toen zijn ogen opengingen, zag ik alleen maar angst. Ik belde 112 en hij werd opgenomen op de stroke-unit, waar mensen liggen die een beroerte hebben gehad. Na drie dagen werd hij weer naar huis gestuurd. Op zijn ontslagbriefje stond: volledige incontinentie. Dat vond ik zo verdrietig voor hem.

Op zondag belde de oncoloog dat ze graag even langs wilde komen omdat ze had gehoord dat hij een herseninfarct had gehad. Kees moest huilen toen hij hoorde dat ze speciaal voor hem bij ons thuis kwam, wat stelde hij nou voor? Ze kwam op wandelschoenen binnen terwijl haar gezin buiten in de auto zat, want ze kwamen terug van een weekendje Friesland. Zittend naast zijn bed legde ze aan Kees uit dat ze niks meer konden doen. Zijn lichaam zou een nieuwe kuur niet overleven. Ze zei dat hij misschien nog een paar weken had. Het was voor mij niet echt een schok, maar ik vroeg me af of het tot Kees doordrong. Hij had een verweesde blik in zijn ogen.

Kees wilde niet dood, hij wilde blijven leven. Hij strompelde door het huis, op zijn magere benen, hij was helemaal uitgemergeld. Maar hij kon de beslissing niet nemen. De huisarts die met lede ogen aanzag hoeveel pijn hij had, stelde voor zijn meest dierbaren bij elkaar te roepen om met z’n allen een gesprek te voeren. Op dinsdag waren zijn kinderen, zijn kleinkinderen en broers hier. Het leek wel alsof hij een soort goddelijke inspiratie had, want opeens hield Kees een monoloog. Hij zei: ‘Ik kan niet eeuwig hier op deze wereld blijven, ik moet een keer gaan. Ik wil dat jullie weten dat als ik echt ondraaglijk lijd, ik dan zelf beslis dat het mooi geweest is.’ Ik dacht: echt ondraaglijk lijd? Wat ben je nu aan het doen dan? Kees dacht dat hij nog maanden had.

Stervende

De volgende dag zag ik aan de in zichzelf gekeerde blik dat hij aan het sterven was. Een combinatie van leegheid en angst. Hij zat op een gegeven moment op de wc, gebogen over zijn rollator, en zei: ‘Ik weet het niet, ik weet het niet, ik twijfel zo.’ Toen de huisarts kwam en zag dat hij verging van de pijn, vroeg ze of ze wat zou geven zodat hij kon slapen. ‘Ja, dat is goed’, zei Kees, terwijl hij zich overgaf. Ze vroeg of hij nog wat wilde zeggen. Met verrassend heldere ogen keek hij mij aan en zei: ‘Ik hou van jou.’ Waarop ik antwoordde: ‘Ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden als van jou.’

We wisten natuurlijk wel dat hij statistisch gezien eerder zou gaan dan ik. Maar de manier waarop is het ergste. Wat heeft die man toch in godsnaam allemaal moeten doorstaan. Het was één grote lijdensweg.’