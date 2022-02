Wat ging over macht en seks gaat nu ineens óók over vermeende horkerigheid

Was ik een nationaal debat, dan zou ik smeken: begrens mij! Want volgens mij is dat de enige manier waarop er uit iets verwarrends en ongemakkelijks iets goeds kan komen. Helaas is het ons niet gegeven. Met de toverwoorden ‘grensoverschrijdend gedrag’ werd Volt-Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan achteloos toegevoegd aan het lijstje van Marco tot Marc O.

Wat ging over mannen, macht en seks gaat nu ineens óók over een vrouw en haar vermeende horkerigheid. Net zo goed een uitwas van de macht, kan je zeggen, maar dan wordt het wel erg breed, en steeds makkelijker om te denken: dit gaat niet langer over mij.

Was ik een debat, dan zou ik mensen in hesjes inhuren. ‘U bent boos over dictatoriaal gedrag op de werkvloer? Hartstikke goed, volg de blauwe lijnen en u komt vanzelf bij het juiste protestloket. Hier houden we het vandaag even bij de dickpics, want dat is nog lang niet klaar.’