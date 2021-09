Wat gaat de buitenwereld denken van onze kinderwens met z’n drieën?

Wij, twee mannen (28 en 29) en een vrouw (27) wonen al zeven jaar samen in een studentenwoning. We hebben bijna vijf jaar een relatie met ons drieën. Voor ons voelt het goed zoals het is. Onze naasten weten van niks, zij zien ons als de eeuwige vrijgezellen terwijl we al jaren het bed delen. Wij zijn ervan overtuigd dat we alle drie van elkaar houden en een toekomst (met een kinderwens) samen zien, maar weten niet hoe men hierop zal reageren. We vrezen dat we het contact met de buitenwereld een beetje verliezen omdat we in het openbaar niet intiem kunnen zijn. Wat raadt u ons aan? Namen bij redactie bekend.

Jullie zijn niet alleen

Wat een geluk dat jullie elkaar gevonden hebben. Ook ik heb een polyamoreuze relatie, en we zijn daar redelijk open over naar vrienden en familie. Waarschijnlijk weten de meesten al wel iets, en zullen ze niet heel verbaasd zijn. Goede familie en vrienden zullen jullie geluk zien en erin delen. Ga ook op zoek naar vrienden in poly- en queerkringen, die jullie ervaring delen en met wie jullie erover kunnen praten. Jullie zijn niet alleen. Marlies van Burgsteden (33), Dordrecht

Verhuizen

Mijn vrouw en ik zijn, nu bijna 45 jaar geleden, getrouwd om onder de druk vanuit onze omgeving uit te komen. Samenwonen werd niet geaccepteerd. We waren toen ontzettend jong. Té jong, hoewel alles uiteindelijk goed is gekomen. Helaas schrijft u niet waaróm u de reactie van uw omgeving vreest. Jullie zijn echt niet de enigen met een minder gebruikelijke relatie. Leef je leven, maar doe dat niet stiekem. Laat niet de omgeving uitmaken wat je moet. Verhuis desnoods naar een plaats waar jullie wel tot je recht komen. Willem Hogeboom (64), Ede

Nieuwe woning

Vertrek ten eerste uit die studentenwoning. Ik neem aan dat u na zeven jaar, en gezien uw leeftijd, alle drie niet meer studeert. Veel studenten zullen u dankbaar zijn voor de vrijkomende ruimte. Stort u in een nieuw huis en een nieuwe open wereld, ook naar uw naasten. Maaike Swart (73), Den Haag

Trotse ouders

Jullie zijn eind twintig, hebben zelfs twee geliefden om op terug te vallen, dus toon een beetje ballen alsjeblieft. Jullie toekomstige kind wil graag door trotse ouders worden opgevoed, niet door bange. Bart Vink (51), Amsterdam

Etentje

Nodig al uw naasten uit voor een etentje op een locatie waarvan u weet dat ze dat kunnen waarderen. Vertel jullie dilemma en en vraag om advies. Het resultaat zal u ­verrassen. Ruud Lans (65), Duiven

Throuple

Laatst hoorde ik toevallig ook op instagram voor het eerst van een ‘throuple’, (namelijk Dr. Nicole LePera, ruim 4 miljoen volgers) Ze kreeg ontzettend veel steun. Ik vond het erg leuk en leerzaam om te weten dat dit soort relaties bestaan. Wees jezelf en ga ervoor. Monique Booij (36), Breda

Twee huizen

Als u echt zoveel last heeft van wat de buitenwereld van u vindt, koop/huur twee woningen naast elkaar, met een tussen deur, dan kunnen de kinderen ook eens buurten aan de andere kant, en kan er altijd 1 volwassene op krachten komen, ook handig met jonge kinderen. En de omgeving heeft niets in de gaten. Liselotte Fischer (60), Wytgaard

Belang van het kind

In deze tijd zo stiekem een harmonieuze levensstijl verbergen voor de buitenwereld? Met de komst van een kind is dat stiekeme meteen voorbij. Dat is voor jullie kind een slechte start. Maak eerst jullie levenswijze bekend en begin pas aan een kind als het stof is neergedaald. Het belang van jullie toekomstige kind staat immers voorop. Marja van Heel (63), Belfeld

Over twee weken: een kind van 10 met een smartphone? Mijn dochter wordt binnenkort 10. Voor haar verjaardag wil ze een telefoon. Haar moeder en ik vinden basisscholieren met een telefoon onzin en zelfs kwalijk. Elke weldenkende ouder zou na het zien van de Netflix-documentaire Our Social Dilemma grote twijfels hebben over de psychische en sociale gevolgen van het hebben van een smartphone en de bijbehorende sociale media. Toch zal onze dochter – nu haar vriendinnetje ook een telefoon krijgt – de laatste in haar klas zijn zonder telefoon. Ze mist nu al alles wat er in de klassenapp gebeurt. Moeten wij vasthouden aan onze principes of zijn we hopeloos rigide? Man (41), naam bij redactie bekend.