Met een zwaarbewolkte hersenpan vol Russische gruweldaden liep ik naar de markt, onder een loodgrauw uitspansel waarvan de buienradar had beloofd dat het mee zou vallen.

Het viel niet mee. In de Hasebroekstraat werd ik overvallen door een striemende stortbui. Ik zocht beschutting onder de enige luifel van de straat, die van slagerij Al-Tawhid. Binnen praatten mannen met witte jassen en zwarte baarden druk Arabisch achter een vitrine vol gedemonteerde kippen en schapen. Buiten, onder de luifel, stonden twee vrouwen uit te druipen.

‘Die buienradar, hè...’, zei de ene vrouw. Ze was een jaar of 30, tenger en blond, met rossige wimpers en dunne, bleke lippen. De ander was even oud, wat gedrongener, met droevige ogen en een bruin, golvend kapsel dat deed denken aan de oren van een cockerspaniël. ‘Ja, hou óp’, zei ze.

Daar viel weinig aan toe te voegen. Samen keken de vrouwen de neonverlichte slagerij binnen. Hun samenhang was onduidelijk, maar ze droegen allebei de smaakvolle kleren die de gentrificatie van deze voormalige arbeidersbuurt verried. Zes ton voor een kartonnen bovenetage.

‘Wat een rotgezicht, he?’, zei de blonde, met een huiverig knikje naar de kippen-en schapenbouten. De bruine maakte een neutraal keelgeluidje en sprak na enig nadenken dapper: ‘Ja, ik eet dus nog wel af en toe vlees. Zo weinig mogelijk hoor...’

Dat hoor ik vaker. Zowat mijn hele vriendenkring eet ‘zo weinig mogelijk vlees’. Het is een rekbaar principe. Voor de een is het een incidentele bitterbal op een feestje, voor de ander betekent het dat ze zes keer per week vlees eten en één keer vis.

‘Ik probeer ook minder kaas te eten’, vervolgde de bruine braaf. ‘Beter voor het klimaat. En melk drink ik sowieso niet, dus...’ De blonde knikte kil. ‘Als je nog kaas eet, kun je dus net zo goed vlees blijven eten’, zei ze streng. ‘Kaas is ook dierenleed.’ De bruine sloeg betrapt haar ogen neer en zweeg. Binnen in slagerij Al-Tawhid liet een klant, ook weer met baard, een enorme stapel kippenpoten inpakken.

‘Als je dat zo ziet, dan vraag je je toch af wat het voor zin heeft, he?’, zei de bruine voorzichtig. ‘Ik voel me al schuldig als ik een enkele keer een biefstukje eet, en zij kopen zó 3 kilo kip!’

De blonde zei niets. ‘Voor Pasen zat ik dus te denken aan gevulde eitjes’, vervolgde de bruine hoopvol. ‘Gevulde eitjes, daar doe ik een moord voor!’

De blonde zweeg. De bruine keek naar de grond. ‘Ha, het is droog!’, riep ik, en maakte me uit de voeten, de stromende regen in.