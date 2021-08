Wat een gedoe is dat tegenwoordig, zo’n ochtendje strand.

De gewetensbezwaren hadden we weggedrukt tijdens het boeken van de tickets en nu, zoveel maanden later, keken we vanaf een ligbed uit over een oceaan die zo uit een ansichtkaart leek te zijn gelopen. Ik was niet eerder zo ver van huis geweest en mijn eerste kennismaking met het concept ‘jetlag’ verliep stroef. Het was die ochtend reuzegezellig geweest met de kinderen om 2 uur. Gelukkig kun je in het leven altijd een stapel pannekoeken bakken, want je moet toch wat, met al die dooie uren. Nu lagen we slaapdronken op het strand, het middagprogramma streepte ik alvast door.

We bleken niet de enigen te zijn die tegen beter weten in naar Curaçao waren gekomen. ‘Het is niet normaal druk,’ verzuchtte een vrouw naast ons, ‘we komen hier elk jaar maar hebben het nog nooit zo vol gezien. Het is nog erger dan tijdens de kerstvakantie!’ Zij was al de derde van wie we dat te horen kregen. Dat wij niet de enige zondaars waren, vond ik zowel geruststellend als verontrustend.

Mijn oog viel op een jongedame met een opvallend, wit badpak. Het woord ‘pak’ dekte niet helemaal de lading; de ingenieuze constructie van een paar linten stof leek haar eerder te presenteren als een cadeautje dan toe te rusten op de borstcrawl. Ze droeg het geheel in elk geval exact zoals de ondeugende ontwerper het bedoeld moet hebben en zag er waanzinnig mooi uit. Haar vriendin droeg een vrolijk roze geval en zou er ook leuk uit hebben gezien, als ze niet wreed uit de competitie werd gesmeten door de aanwezigheid van dat witte cadeautje. Het tweetal schreed bevallig over het strand en hield stil bij de douche. Die stond helemaal vooraan, precies halverwege de ligbedden, zodat alle badgasten uitstekend zicht hadden op het afspoelpunt. Wel zo praktisch.

De knappe ging eerst. Ze zette de douche aan, boog het lijf zorgvuldig naar achteren om zoveel mogelijk droog te blijven en wierp vervolgens een verleidelijke blik naar haar vriendin. Die had dienst gekregen als fotograaf en moest de exotische compositie vastleggen voordat de waterstraal ermee zou ophouden. Het is dat een douche het vermogen ontbeert verontwaardigd te zijn, anders had-ie ongetwijfeld gemopperd: ‘Zeg, bekijk het even, als je niet nat wil worden moet je me ook niet aan het werk zetten’.

Toen de scène naar tevredenheid was vastgelegd, volgde een keuring van de opbrengst. Die was goed, hoe kan het ook anders met zo’n lijf in zo’n badpak op zo’n strand. Na enig overleg en instemmend geknik volgde een selectieproces op de iPhone van druk tikken en swipen. Daarna was de vriendin aan de beurt. Ook zij ging (niet) onder de douche staan, gooide de haren zwierig over een schouder naar achter en aaide drie waterstralen. Het procedé verliep ditmaal echter minder soepel omdat de vriendin veel te schuchter keek, zo midden tussen het strandpubliek. Ze raffelde de verleidelijke pose af, wat de overtuigingskracht van het plaatje niet ten goede kwam. Het witte badpak dirigeerde haar vriendin genadeloos terug naar de douche waar ze net zo lang moest blijven staan tot er een foto was die, nou vooruit, met een half knikje werd goedgekeurd. Opgelucht vluchtte het roze badpak naar de schaduw van een paar achtergelegen palmbomen.

Wat een gedoe is dat tegenwoordig, zo’n ochtendje strand.