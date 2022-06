Wat doet het met de buurt, al die camera’s aan de gevels?

Beeld Olivier Heiligers

Mijn buren hebben onlangs een Verisure-alarm laten installeren. Ik kende het merk alleen van de bijzonder irritante radioreclames: ‘Bij ons valt toch niets te halen?’ ‘Maar je wil toch gewoon niet dat ze binnenkomen?’ En ineens is daar dus die sticker op de deur een paar huizen verderop, die vertelt dat dit huis beveiligd is met ‘video & audio recording’ en ‘24/7 LIVE VIEW BY POLICE’. Altijd als ik langsloop kijk ik onwillekeurig naar binnen – wat is daar dan, dat zo angstvallig beschermd moet worden? En waar zitten al die camera’s?

Wat ik me ook afvraag: wat zien deze mensen? Bezitters van een Verisure-alarm, of van de Amazon-variant Ring Bel, kunnen doorgaans niet alleen zien wie er aanbelt, maar ook wat er in en rond hun huis gebeurt en wie er door de straat loopt. De systemen nemen de hele dag camerabeelden op en desgewenst kan de eigenaar de beelden terugkijken en delen met anderen. Zo deelde vlogger en influencer Monica Geuze onlangs met haar miljoenen Instagramvolgers hoe een dronken man probeerde haar VanMoof te stelen op straat, om vervolgens, toen het alarmsysteem van de e-bike afging, tegen haar scooter aan te vallen.

Lachen natuurlijk, zo’n filmpje. Ondertussen: stel dat ik op een vrijdagavond thuis kom na een paar glazen wijn te veel en dan eerst mijn hele sleutelbos moet proberen voor ik de goede vind. Stel. Nemen mijn buren dat dan ook op? En kunnen zij dat ook op sociale media delen?

Zelf ook bespioneerd

Bij een rondvraag blijken best wat mensen in mijn omgeving een videoalarm of Ring Bel te hebben – vooral de jonge ouders. Een kennis heeft sinds ze met haar baby op een benedenverdieping woont Verisure laten installeren. Het was wel wennen, zegt ze, die camera’s in en rond het huis. ‘Ik kreeg toch het gevoel dat ik zelf ook bespioneerd werd.’ Maar de mensen van Verisure hebben haar verzekerd dat dat niet zo is.

Een vriendin – ook een jonge moeder, wier elektrische bakfiets aan de lopende band werd gestolen – vindt Verisure ‘helemaal top’, maar alleen als je de toegang tot de video-opnames voor jezelf uitschakelt. Zo kan Verisure wel alle verdachte bewegingen rond haar huis monitoren, maar kan ze zelf niet obsessief het opgenomen materiaal gaan zitten bekijken, zoals vrienden van haar wel doen. ‘Ik ken mensen die zo de oppas in de gaten houden, en hun eigen kinderen. Echt walgelijk.’

Toch lijkt die spionagefunctie juist behoorlijk aan te slaan. Ik hoor over mensen die tijdens hun werk via de Ring Bel een melding krijgen als hun partner of kind de deur uitgaat – even gedag zeggen via de intercom. Over stellen die elkaar op die manier in de gaten houden: hoe laat ben jij vannacht thuisgekomen en in welke staat? Over vrouwen die bang zijn voor een ex of stalker en via het alarmsysteem checken of hij is langs geweest. Over mensen die de schoonmaakster via de Verisure betrappen op het stelen van wc-rollen of eerder weggaan dan afgesproken – om haar vervolgens met de beelden in de hand te ontslaan.

Informatie is macht en het video-alarm is een van de nieuwste manieren om macht te vergaren. Ergens plaatsen mijn Verisure-buren zich met die sticker op de deur boven de rest van de straat. Zij kunnen ons – de omgeving, de andere bewoners – wel bekijken, maar wij hen niet.

Wie is ‘normaal’, wie ‘verdacht’?

Volgens Jan van Dijk, emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit Twente, wordt elke vorm van maatschappelijke ongelijkheid door technologische vernieuwingen vergroot. ‘Doordat bij nieuwe gadgets een deel van de samenleving in eerste instantie wel toegang heeft tot die technologie en ermee om kan gaan, en een ander deel niet, ontstaat er een machtsverschil.’ Momenteel geldt dat een klein deel van de samenleving toegang heeft tot beelden van de leefomgeving en een groter deel niet. Het lijkt een detail, zo’n Verisure-sticker, maar op een bepaalde manier kondigt die een nieuwe sociale rangorde aan: een tweedeling tussen de mensen die zien en de mensen die gezien worden.

Jongere mensen met een hoog opleidingsniveau en een hoog inkomen zijn doorgaans de eersten die nieuwe technologische producten aanschaffen – om zo voor zichzelf een extra voorsprong te creëren op de rest van de maatschappij. ‘Macht is in onze samenleving steeds meer verbonden met de vraag wie wel of geen toegang tot heeft tot technologie, en wie die technologie vormgeeft’, zegt Van Dijk. Schrijnend voorbeeld is uiteraard het toeslagenschandaal, waarbij een deel van de samenleving via technologie waar zij geen toegang tot had werd gescreend en zwartgemaakt.

Ergens vormen de moderne alarmsystemen een particuliere versie van de toeslagenaffaire: een kleine groep mensen bekijkt een grotere groep zonder dat die het door heeft, en bepaalt zo wat moet doorgaan voor ‘normaal’ en ‘verdacht’ gedrag.

Alleen voor de welgestelden

Wat de maatschappelijke gevolgen zijn van deze tweedeling, onderzochten Natalie Dixon en Klasien van de Zandschulp - samen onderzoeksbureau Affect Lab - in hun interactieve project Good Neighbours. Voor dit project deden zij onder meer onderzoek naar de sociale effecten van de Ring Bel in een gentrificerende wijk in New York. ‘Mensen wonen daar in grote flats, dicht op elkaar’, vertelt Van de Zandschulp, ‘dus het is heel duidelijk wie wel een videoalarm heeft en wie niet.’ De camera’s konden doorgaans de hele gang monitoren en zelfs in het huis van buren filmen als de deur daar open en dicht ging.

De Ring Bel was duidelijk een luxeproduct: alleen de welgestelden konden zo’n systeem betalen, waardoor de flat steeds duidelijker uiteen viel in een rijkere groep die alles in de gaten hield en een armere groep die geen privacy meer had. Na verloop van tijd gingen de mensen zonder Ring Bel steeds vaker in de camera’s spugen of probeerden ze die kapot te maken. ‘Ze vonden het zo frustrerend dat hun buren hen alsmaar konden zien terwijl zij hen niet konden bekijken.’

Natalie Dixon promoveerde eerder op de sociale effecten van buurtapps. Volgens haar is de steeds uitdijende mogelijkheid om de buurt te filmen en fotograferen, onder andere via alarmsystemen, van grote invloed op het wij-zij-denken dat ontstaat in dit soort netwerken. ‘De mensen in de appgroepen bepalen onderling wat ‘normaal’ gedrag is’, zegt Dixon, ‘en vervolgens wordt die standaard opgelegd aan de hele buurt.’

Etnisch profileren

Bewust of onbewust gaan leden van buurtapps snel over op stereotypering en etnisch profileren door foto’s te delen van ‘verdachte’ mensen. Dixon heeft talloze gruwelijke voorbeelden van waar dit toe kan leiden. Ze volgde bijvoorbeeld de appgroep van een rijke wijk in Johannesburg, een gated community. Toen daar een ‘verdacht’ persoon opdook – een zwarte man die er verwilderd uit zag – werd die na het delen van een aantal foto’s door twee leden van de appgroep neergeschoten met een paintballgeweer.

Tijdens onderzoek in Nederland stuitten Dixon en Van de Zandschulp op voorbeelden die weliswaar minder extreem zijn, maar even racistisch en stereotyperend van aard. Een anekdote bijvoorbeeld over een zwarte man die volgens de appgroep ‘verdacht rondhing’ bij een woning in Amsterdam-Noord. Toen de buurtapp de wijkagent op hem afstuurde, bleek dat de man wachtte op zijn makelaar; hij overwoog er een huis te kopen.

Interessante bevinding van Dixon en Van de Zandschulp is dat appgroepen in gentrificerende wijken in de regel bevolkt worden door de ‘nieuwkomers’: door de mensen die er recent een (gerenoveerde) woning hebben gekocht, en niet door de sociale huurders die al tientallen jaren in de buurt wonen. Doorgaans ontmoet deze laatste groep elkaar veel vaker op straat en in het café, terwijl de ‘nieuwkomers’ elkaar alleen via de app spreken. De tweedeling die je in gentrificerende wijken ziet – de dure koffiezaak waar de yuppen zitten tegenover het buurthuis waar de oude bewoners samenkomen – wordt volgens Dixon doorgetrokken in een minder zichtbare maar zeer invloedrijke digitale dimensie, waarin de nieuwkomers voor iedereen bepalen hoe het ‘hoort’ in de publieke ruimte.

Lucratieve business

Ondertussen zal vrijwel niemand een videoalarm nemen met het idee eens lekker etnisch te gaan profileren. De meesten zullen die aankoop doen omdat ze zich veiliger willen voelen, meer controle willen ervaren over hun leefomgeving. Logisch gevolg van een samenleving die steeds neoliberaler wordt en sociaal gezien steeds meer erodeert: burgers hebben het gevoel dat ze zelf moeten zorgen voor hun veiligheid in plaats van daarvoor te vertrouwen op de politie of overheid.

Dat gevoel van veiligheid is de laatste jaren dan ook een enorm lucratieve business geworden. Securitas, het Zweedse moederbedrijf van Verisure, zette de afgelopen vijf kwartalen steevast meer dan 25 miljard euro om. De installatie van een Verisure-systeem kost al gauw duizend euro en daar komt dan nog een abonnement bij van tussen de dertig en veertig euro per maand. Een simpele Ring Bel heb je al voor zestig piek, maar daarmee kun je alleen kijken wie er voor de deur staat; er hangen geen camera’s in en rond je woning.

In 2018 kocht Amazon de Ring Bel voor 1,6 miljard dollar en in Amerika is het ding mateloos populair, niet in de laatste plaats vanwege het sociale netwerk dat de videobel in 2018 introduceerde, drie maanden na de overname door Amazon. Ring Neighbours is een platform waarop Ring-bezitters anoniem videobeelden kunnen delen die gemaakt zijn door hun bel. Gebruikers kunnen updates te ontvangen over bewegingen rond hun eigen deur, maar ook over ‘verdachte’ activiteiten in hun straat of wijk. Zodra iemand uit hun buurt iets op Neighbours deelt, krijgen ze daar melding van.

Beeld Olivier Heiligers

En hoewel deze Neighbours-app naar verluidt kan leiden tot paranoia – mensen die alleen nog naar de beelden van hun buurt zitten te kijken, die niet meer uit eten gaan omdat ze door de constante stroom aan updates alsmaar het idee hebben dat het rond hun huis niet veilig is – is het platform enorm populair. Amazon kondigde in 2020 aan dat de app meer dan tien miljoen gebruikers heeft. Een jaar eerder maakte het bedrijf bekend in samenwerking met de politie een gezichtsherkenningssysteem op te zetten, waarbij Ring-bezitters een notificatie krijgen als een ‘verdacht’ persoon – iemand die eerder te maken heeft gehad met justitie, bijvoorbeeld – in de buurt van hun huis opduikt.

Honderd procent verspreiding

Het lijkt, kortom, alsof we afstevenen op een door alarmsystemen nog sterker gesegregeerde samenleving, waarin de technologisch welgestelde bovenlaag de minder bevoorrechte onderlaag alsmaar in de gaten houdt en controleert. Ondertussen is dat dystopische beeld niet bepaald uniek – eerder een steeds terugkerend sentiment. Na tientallen jaren onderzoek naar de maatschappelijke effecten van technologie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, kan Jos de Haan vaststellen dat bij elke nieuwe ontwikkeling wordt gevreesd voor een dergelijke ‘kloof’. ‘Toen het internet opkwam, was de angst dat mensen die daar niet direct toegang tot hadden tweederangs burgers zouden worden’, weet hij nog. ‘Inmiddels gaan we richting de honderd procent verspreiding.’

De Haan ontwaart bij elk nieuwe technologisch product min of meer dezelfde opkomst: eerst is er angst voor uitsluiting en ongelijkheid, een paar jaar later is die gevreesde ‘kloof’ al een heel stuk kleiner. Deels komt dat door marktwerking – de producten worden goedkoper – en deels door sociale netwerken: je kent steeds meer mensen met een iPhone, een smartwatch, een videobel, en voor je het weet wil je er ook één.

Mogelijkerwijs heeft over een paar jaar mijn hele buurt zo’n Verisure-sticker op het raam. Daarmee zou de ‘kloof’ tussen de kijkende en bekeken mens inderdaad kleiner worden. De Haan moet er zelf overigens nog even niet aan denken, zo’n videobel. ‘Een vriend van mij heeft zo’n systeem. Die zit dan tijdens een fietsweekend in België de hele tijd te kijken wie er thuis voor zijn deur staat.’