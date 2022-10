Wat doe ik tegen minder sociaal contact door gehoorproblemen?

Ik heb al mijn hele leven last van een verminderd gehoor. Met hoortoestellen heb ik mij kunnen redden, maar de laatste jaren holt mijn gehoor verder achteruit. Ook met de meest geavanceerde hoortoestellen red ik het in gesprekken met anderen steeds minder. Hierdoor vermijd ik meer en meer het contact met mensen, vooral in groepen. Terwijl het juist in mijn aard ligt anderen op te zoeken. Het is een last waar ik voortdurend mee bezig ben en ik word daar nogal ongelukkig van. Wat te doen?

Man (75), naam bij de redactie bekend

Pas op met reacties ‘gokken’

Ik hoor zelf ook erg slecht. Na tig keer ‘Wat zeg je?’, ging ik mijn reacties vaak ‘gokken’. Ik redde me dan soms met een ‘Dat is natuurlijk zo’, of ‘Mooi hoor’, maar als ik later niet bleek te weten waarover het ging, was dat onprettig. Ik geef daarom altijd bij iedereen heel duidelijk aan dat ik doof ben en dat mensen dus (voor hun gevoel) overdreven duidelijk tegen me moeten spreken, als ze willen dat ik het versta. De meeste mensen willen daar dan best rekening mee houden, al zul je alsnog vaak moeten vragen: ‘Wat zeg je?’

Mark van Casteren (56), Amstelveen

Accepteer het

Ik herken uw probleem van mijn opa (93). Ook hij heeft een slecht gehoor en ook hij komt graag onder de mensen. Mijn advies: blijf dat doen. U haalt zo veel plezier uit sociaal contact. Accepteer dat u niet ieder gesprek kunt volgen en geniet van het samenzijn met mensen. Soms moet u eens vragen of ze harder kunnen praten of een zin willen herhalen. Dat zullen uw gesprekspartners moeten accepteren. Misschien kunt u een op een met iemand afspreken? Dat maakt een gesprek voeren makkelijker. Overigens vind ik uw dilemma interessante gespreksstof. Misschien kunt u het dilemma eens uitspreken tijdens een gesprek?

Edwin Vossen (34), Breda

Bionisch oor

Bij mij is elf jaar geleden mijn gehoor plotsklaps helemaal weggevallen na levenslange slechthorendheid. Gelukkig kwam ik in aanmerking voor een cochleair implantaat. Met mijn ‘bionische oor’ kan ik gesprekken weer volgen en mijn werk blijven doen. Maak een afspraak bij een kno-arts, wellicht kunnen zij u hiermee helpen.

Jan Boon (64), Leiden

Andere hulpmiddelen

Net als u ben ik mijn hele leven al slechthorend. Er zijn verschillende hulpmiddelen die u kunt inzetten om gesprekken in groepen toch te volgen. Zo kunt u naast hoortoestellen ook extra microfoons inzetten (vraag hiernaar bij uw audicien). Zelf maak ik soms gebruik van een schrijftolk. Die typt wat er wordt gezegd, zodat een slechthorende kan meelezen. Zo kunt u groepsgesprekken toch volgen. Daarnaast kunt u zich aansluiten bij een vereniging voor mensen met gehoorverlies, bijvoorbeeld bij Stichting Hoormij of Stichting Plots- en Laatdoven. Daar ontmoet u mensen met dezelfde ervaringen en kunt u tips uitwisselen. Zo ontstaan vaak waardevolle vriendschappen.

Stan van Kesteren (32), Deventer

Maak het deel van het gesprek

Sinds 2012 draag ik hoortoestellen vanwege voortschrijdende slechthorendheid. Rond 2017 merkte ik dat ik steeds minder spontaan werd in het contact met anderen. Dit besprak ik met een coach, die erop hamerde dat ik gewoon door zou gaan met spontaan communiceren, maar dat openheid over mijn slechthorendheid belangrijk is. Langzaam maar zeker knoopte ik weer praatjes aan, waarbij ik steeds makkelijker zei: ‘Ik ben slechthorend, zou je duidelijk willen praten?’ Dagelijks merk ik dat deze openheid over mijn slechte oren jong en oud aanzet tot duidelijk articuleren. Hierdoor blijf ik meedraaien in het land der horenden.

Tinie Mars (65), Utrecht

Over twee weken: Zal ik mijn nieuwe vriend vertellen dat ik hem niet lekker vind ruiken?

Een paar maanden geleden heb ik een man ontmoet en onze relatie is zich steeds verder aan het ontwikkelen. We hebben het erg fijn samen en lijken goed bij elkaar te passen. Er is echter een probleem: ik vind hem niet lekker ruiken. Geur is belangrijk voor mij en het maakt me dan ook aan het twijfelen of deze man echt zo goed bij me past als ik verder beleef. De verliefdheid heeft nu nog de overhand en maakt dat het probleem niet constant aanwezig is. Toch ben ik bang dat het steeds groter wordt. Kan ik de relatie maar beter nu verbreken? Zo ja, hoe vertel ik dit?

Vrouw (57), naam bij de redactie bekend