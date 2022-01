Wat doe ik met mijn date die altijd op zijn telefoon zit?

Sinds kort ben ik aan het daten met een jongeman van 28 jaar uit de mediawereld. Hij heeft twee iPhones die aan zijn handen vastgelijmd lijken te zijn. Wanneer wij daten, zit hij vaak op zijn telefoon. Ik weet dan niet goed of ik hem hierop aan moet spreken, het zo moet laten (ik wil niet belerend overkomen), of wellicht moet stoppen met afspreken. Het stoort mij. De momenten waarop hij wel zijn aandacht op mij kan richten, zijn wel oprecht gezellig. Vrouw (23), Amsterdam

Dit stadium

Jullie relatie is nog heel pril. Als hij jou echt leuk vindt, zou hij in dit stadium alles van jou willen weten en zou zijn aandacht alleen naar jou moeten uitgaan. Hij moet je versieren, daarvoor is daten bedoeld. Deze man lijkt slechts geïnteresseerd in zichzelf. Als hij je nu al geen aandacht kan geven, belooft dat niet veel goeds voor de toekomst. Jij bent veel interessanter dan een telefoon, dus kappen met hem. Conny Mastenbroek (56), Volendam

De was en de kinderen

Deze man zit over tien jaar nog steeds vast aan zijn telefoon terwijl u de was doet en de kinderen opvoedt. Er zijn zat mannen leuk genoeg die u wel de volledige aandacht gunnen. Rachel Postma (38), Delft

Verras hem

Ik zou zeggen: verras hem eens met een belletje tijdens je date. André Boersma (66), Baflo

Bodem uit de koffie

Een vaker gezien beeld in restaurants: de ene partij roert ongelukkig de bodem uit een kop koffie, de ander is constant met de telefoon bezig. Heeft met fatsoen en interesse te maken: blijkbaar ben je voor hem niet interessant genoeg om zijn aandacht te krijgen en houden. Hem erop aanspreken is niet belerend. Als hij hier niet ontvankelijk voor is, stoppen en een wel gezellige vent zoeken die geen last heeft van een telefoonverslaving. Peter de Haan (65), Dieren

Vaardigheid in verdere leven

Als iets je echt stoort, zorg dan dat je voldoende zelfrespect hebt om dit tegen je partnerte zeggen. Op een goede manier je wensen verwoorden is een vaardigheid die je je hele verdere leven nog nodig hebt, dus werk daaraan. Minke van Manen (66), Venlo

Voorspeller

Als je vertelt wat het met je doet en hoe je het beleeft als hij wél de volle aandacht bij jullie gesprek heeft, kom je niet belerend over, maar geef je je grenzen en wensen aan. Dan kun je ervaren of hij jou daarin serieus neemt en bereid is rekening te houden met jouw gevoelens en behoeftes. Janine van Iren (55), Roden

Appje

Stuur hem een appje. Gert Wels (72), Zwolle

In de hoek

Dit is een hardnekkige gewoonte. Mijn vriendin doet dit ook continu, het lijkt alsof ik niet interessant genoeg ben voor haar. Alsof ze verlangt naar de perfecte levens van de instagrammers die ze volgt. Soms begint een avond in mineur tot ze de kans krijgt haar telefoon te pakken als ik even het toilet bezoek; de kattenfilmpjes zorgen dan dat de sfeer verbetert. Mijn oplossing is niet het gesprek, dat heb ik tevergeefs geprobeerd. Nee, ik gris de telefoon uit de hand, smijt hem in de hoek en geef haar een zoen. Dit leidt meestal tot een leuke avond samen met oprechte aandacht voor elkaar. Daarna alleen nog even de wekker zetten op dat ding. Tim Sprang (32), Rotterdam

