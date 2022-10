Wat doe ik aan een neuriënde huisgenoot?

Mijn huisgenoot, tevens goede vriend, is een leuke, praatgrage en energieke jongeman. Ik kan altijd met hem lachen. Maar als hij in een vrolijke bui is, bijvoorbeeld als we samen aan het werk zijn in de woonkamer, neuriet hij heel veel. De laatste tijd begin ik me daar steeds meer aan te ergeren, en ik weet niet goed wat ik ermee moet. Tot nu toe heb ik er nog niets van gezegd, want ik vind het lastig hem te beperken in zijn vrolijke persoonlijkheid. Bovendien kan hij slecht tegen kritiek. Hoe pak ik dit aan?

Man (32), naam bij de redactie bekend

Is het neuriën het enige?

Ik heb samen met mijn zoon zes jaar in één huis gewoond met een vriendin. Zij was rustig, ik de praatgrage en energieke vriendin. Mijn muziek stoorde haar, dus stopte ik mijn muziek. Daarna zong, praatte en lachte ik te veel. Na zes jaar was ik diep ongelukkig en ben ik vertrokken naar mijn eigen huis. Daar kan ik doen wat ik wil en zijn wie ik ben. Met de mensen die dat waarderen om me heen. Het heeft mij en haar een vriendschap gekost die voor ons allebei waardevol was. Bedenk of het neuriën het enige is of dat er meer gaat volgen. Maar vooral: wat is deze vriend je waard? Saskia Ramerman (57), Enschede

Vraag het hem

Vertel hem wat u van het neuriën vindt, zonder hem te bekritiseren. Gebruik bijvoorbeeld de waarneming-gevoel-behoefte-verzoek-methode. Constateer dat hij regelmatig neuriet, vertel wat dat met u doet (u wordt onrustig?), deel uw behoefte (stilte?) en doe een verzoek (niet meer neuriën wanneer jullie aan het werk zijn?). Wat uw huisgenoot vervolgens met dit verzoek doet, heeft u niet in de hand. Maar een goede vriend heeft vast begrip voor uw wensen, wanneer u zelf ook redelijk blijft. Janneke van Boven (27), Nijmegen

Zeg het meteen

Ik moest lachen om deze vraag. Ik ben zo’n neuriënde collega. Tot ongenoegen van sommige van mijn collega’s. Het gebeurt zonder dat ik het in de gaten heb, vaak als ik geconcentreerd aan het werk ben. Daarom zeg ik tegen mijn collega’s: meld het me direct. Alleen dan kan het stoppen. Ik probeer erop te letten, maar het gebeurt helaas onbewust. De beste remedie is echt: meteen in de kiem smoren. Iet van Ooijen (60), Den Haag

Trek het je niet aan

Schaf een noisecancellingkoptelefoon aan voor de momenten waarop je er echt niet tegen kunt en geniet er de rest van de tijd van. Velen zouden een moord doen voor een huisgenoot, vriend én een altijd goedgeluimde huisgenoot-vriend. Sara Terburg (44), Goirle

Knop om

Uw huisgenoot neuriet als hij in zijn nopjes is. Ik zie het bijna voor me: een ideaal plaatje huiselijkheid. Jammer dat u zich eraan ergert. Ik kan u van harte aanraden de knop om te zetten. Zelf heb ik dat al jaren geleden gedaan. Daarom kan ik nu genieten van mijn vroeg kraaiende haan én mijn snurkende echtgenoot. Dat is voor mij het ultieme geluksgevoel. Joke Harte-Bosma (71), Uithoorn

Ontspannen genoeg?

Wat boft u. Een vrolijke huisgenoot die neuriet. Tegenwoordig lopen er zo veel mensen stil met oortjes en koptelefoons rond dat ik juist blij zou worden van een vrolijk geluid. Als een natuurlijk geluid van algehele ontspanning u stoort, is het wellicht een teken voor u om zelf wat meer ontspanning te zoeken. Nicole Körprich (51), Arnhem

Over twee weken: klikken bij de havenmeester over onnodig energieverbruik?

Sinds kort heeft de eigenaar van een buurboot in de jachthaven op zijn achterdek, uit het zicht van voorbijgangers, een elektrisch verwarmde hottub staan. Het ding staat dag en nacht te stomen. De buurman is er blij mee en al helemaal omdat de energie gratis is. Elektriciteitskosten zijn inbegrepen in het liggeld. Het ergert mij om in deze tijd energie zo te verspillen. Als de havenmeester zou weten van het gedrag van de buurman, zou er zeker een eind aan worden gemaakt, maar het stuit me tegen de borst om te klikken. Ik heb al eens gezegd dat ik zijn hottub verspillend vind, en ook dat die energie niet gratis is, maar dat komt niet over. Wat zal ik doen: de buurman nog eens aanspreken of toch de havenmeester informeren? Man (62), naam bij de redactie bekend