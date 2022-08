Een goede vriend werd 40 en hij nam ons mee uit eten naar een restaurant waar ze kip coquelet noemen. We zaten aan een lange tafel in een ruimte waar eens auto’s gerepareerd werden. Nadat de dure cocktails die zijn jongere broer had besteld op waren, nam zijn vrouw het woord (of beter: zijn corona-vrouw. De geannuleerde bruiloft werd nog niet ingehaald). Ze vertelde een liefdevol en eerlijk verhaal, waarna ze hem het cadeau overhandigde. Ze had bij vrienden en familie geld ingezameld, waarmee hij een nieuwe fiets kon kopen. De enige voorwaarde was dat die niet van het merk mocht zijn dat rijmt op ‘van sloof’ (zo veel geld kan ze ook onmogelijk hebben opgehaald).

Nadat ik mijn terrine met gésiers de volaille (wat een stuk beter klinkt dan ‘spiermaag van pluimvee’, waar ik helaas nu pas achterkom) achter de kiezen had, speechte zijn jongere broer. Met enkele onderbrekingen om zijn tranen weg te slikken vertelde hij hoe trots hij op zijn broer is, die altijd zo lief voor hem was geweest en nu ook zo’n goede vader is.

Een paar dagen van tevoren had zijn vrouw iedereen nog geappt: ‘Mocht je een leuke anekdote willen delen, dan is dat welkom.’ Ik wilde dat wel. Het was niet zozeer een anekdote, eerder een rode draad uit al die anekdoten. Wat deze vriend zo anders maakt dan andere vrienden, is dat hij elke situatie leuker maakt. Hij is, zoals dat in het Engels heet, the life of the party, ook als er helemaal geen sprake is van een party. Hij is het verschil tussen een schooljaar dat je vergeet en een schooljaar dat je bijblijft; tussen een ondraaglijke en draaglijke autorit naar Frankrijk in een oud Volkswagen-busje; tussen ten overstaan van een vol café karaoke te zingen in de huid van George Michael, of dat samen te doen met Elton John; tussen een leuk weekend in Berlijn en een onvergetelijk weekend in Berlijn. Als je momenten cijfers zou geven, maakt zijn aanwezigheid alles een vol punt beter. Zo’n vriend gun je iedereen.

Dat wilde ik zeggen, maar ik deed het niet. Omdat het juiste moment zich niet voordeed. Omdat ik bang was dat ik niet helemaal uit mijn woorden zou komen en op een gegeven moment ‘nou, dus dat’ zou gaan zeggen. Omdat er blijkbaar voldoende fragiel machismo in mij zit om me ervan te weerhouden dit soort dingen te vertellen in het bijzijn van andere mannen. Maar toch vooral omdat ik me het liefst verschuil achter het geschreven woord.