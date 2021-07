Wat betekent seks voor mij? Ik weet het antwoord niet

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (26) schrijft erover in klare taal. Deze week: zelfliefde.

‘Wat betekent seks voor jou?’ De journalist staart me afwachtend aan door het scherm van mijn laptop. Ik denk lang na en zeg dingen als ‘poeh, ehm, ja jeetje, tja, wat ís seks voor mij?’

Ik weet het antwoord niet. Ik voel alleen maar dat mijn zoektocht naar het antwoord verdriet en ongemak oplevert. Want de laatste tijd vraag ik me heel vaak af wat seks nou eigenlijk voor mij betekent. Welke rol speelt seks in mijn leven? Welke patronen wil en moet ik doorbreken? En vooral, waarom heb ik seks? Als ik mijn seksleven momenteel zo teleurstellend vind, waarom heb ik dan nog seks?

Begrijp me niet verkeerd, ik heb het ook heus weleens heel erg leuk tussen die teleurstellende seks door. Het is niet alsof ik seks heb tegen mijn wil, of altijd achteraf moet huilen omdat ik geen ruimte durf op te eisen. Maar ik kom er door het schrijven ineens achter dat de manier waarop ik nu seks heb en hoe anderen seks hebben met mij, niet werkt voor mijn lijf. Dit is niet my cup of seks.

Voordat ik begon met deze columns vroeg een vriendin van mij of ik niet bang was dat ik nu al mijn seks zou overanalyseren. ‘Nee joh, dat kan ik wel van elkaar scheiden’, zei ik stoer terwijl ik een restje prosecco achteroversloeg. Ja, leuk bedacht, Joy uit 2020, maar nu zit ik dus toch mooi in die sekslimbo. Ik kan niet meer seksen zonder na te denken. Elke keer als ik seks heb zie ik het in helikopterview. En dan zie ik mezelf de dingen doen die ik mezelf en jullie beloofd heb niet meer te doen en dat zijn er ondertussen met tien columns nogal wat. En zo belandde ik dus laatst weer bij diezelfde vriendin op de bank, maar dan met een kop thee. ‘Ik denk dat ik even geen seks meer moet hebben met anderen.’ Ik zuchtte diep. De realiteit was ineens hard. Ik, Joy Larissa Delima, meisje/vrouw, veel gepest als kind, sociale angststoornis, moeite met nee zeggen, traumatische seksuele ervaring met een oudere man, dat nooit echt verwerkt, klapt dicht als ze er tijdens de seks aan herinnerd wordt, vroeg begonnen met porno kijken en heeft daardoor onrealistische verwachtingen van seks/genot/orgasmes/vrouw-zijn.

Had daar zonder therapie en goede seksuele voorlichting ooit een gezond seksleven uit voort kunnen komen?

Wat betekent seks voor mij? Ik hoop dat het ooit ultiem genot gaat betekenen. Dat ik opnieuw leer voelen, leer vertrouwen en kan loslaten. Dat ik me kan overgeven aan mijn lijf en aan een ander. Dat het een vorm van ontspanning is en ik mijn angsten kan laten varen. Seksuele vrijheid, zoiets. Maar daar ben ik nog lang niet. Ik verwacht alleen niet langer van mezelf dat ik daar in m’n eentje ga komen. En dus ga ik deze zomer voor het eerst naar een seksuoloog.

De derde Summer of Love, ik had niet verwacht dat ik ’m bij een therapeut zou doorbrengen. En hé, wie weet word ik volgende week ontzettend verliefd en heb ik de beste seks van m’n leven, maar voor nu is dit de belangrijkste vorm van liefde die ik mezelf kan geven. Zelfliefde. Zo zoetsappig, maar zo waar.

