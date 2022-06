Wat Anouk ook doet, mij heeft ze sowieso

Toen een nog piepjonge Anouk 24 jaar geleden op het Pinkpop-podium met een ei werd bekogeld stond ik in het publiek, en zag hoe ze zonder blikken of blozen haar T-shirt uittrok en verder rockte in een rode bh. Een ongelooflijk cool moment, al meen ik me iets nog veel coolers te herinneren: haar reactie toen het publiek het spreekkoor ‘Tieten! Tieten!’ aanhief. ‘Ja jongens’, sprak ze kurkdroog, ‘dat zijn nou tieten’.

Het gebeurde destijds tijdens het nummer Nobody’s Wife. Dit weekend werd Anouk wél iemands vrouw, ook op een podium, ten overstaan van 40 duizend mensen. Bij vrijwel elke andere artiest had ik zoiets hoofdschuddend versleten voor een uitgekiende promotiestunt, bij haar zat ik verdorie met een brokje in mijn keel te luisteren naar de geloften die ze zichtbaar nerveus van een A4’tje las. Waarom weet ik niet precies. Het zal iets te maken hebben met dat ei. En met al die tijd jezelf blijven, tegen vele klippen op.