‘Was ik hem maar eerder tegengekomen, dan had ik hem een andere jeugd kunnen geven’

Andrew Bespalko (22) overleed op 24 februari 2022 door zelfdoding. Vier jaar daarvoor was hij als zoon opgenomen door Frank van Dalen (53, zelfstandig ondernemer, oud-voorzitter COC).

Frank: ‘Ik zat een beetje te scrollen door profielen op een datingsite omdat ik me verveelde. Ik stuitte op Andrew, een 18-jarige jongen uit Oekraïne. Uit zijn teksten sprak een ongelofelijke eenzaamheid en een diep lijden. Ik stuurde hem: ‘As far as I can see, life has not be treating you very well.’ Hij reageerde meteen en we stuurden wat berichtjes over en weer. Tijdens onze eerste afspraak voerden we eindeloze gesprekken. Op mijn vraag met wie hij verder nog contact had, antwoordde hij: ‘Met niemand.’ Ik geloofde het niet en vroeg wie hij in zijn telefoon had staan. Toen bleek dat er niks in zijn telefoon stond. Geen namen, geen telefoonnummers. Niemand die hij onlangs had gebeld. Niemand die hem had gebeld. Hij had een vreselijke jeugd gehad, vol armoede en mishandeling. Hij was gevlucht voor zijn ouders, in eerste instantie naar Moskou, en sinds kort zat hij in een Airbnb in Rotterdam. Andrew had het profiel op de datingsite niet aangemaakt om te daten, maar hij zocht een strohalm. Het was een schreeuw om hulp. Hij was zwaar getormenteerd en wilde het liefste dood zijn, maar hij was tegelijkertijd bang om te sterven. Ik keek naar die jongen en hij was zo ongelofelijk kwetsbaar, dat ik alleen maar dacht: hij heeft veiligheid nodig. Nadat hij twee nachten in mijn logeerkamer had geslapen, zei ik dat hij zijn spullen moest ophalen en bij mij kon komen wonen.

Hij was vreselijk getraumatiseerd, had een continue doodswens en enorm veel mentale problemen. We praatten ontzettend veel over zijn leven en in die gesprekken was de dood nooit ver weg. In het begin vertrouwde hij me nog niet. Hij vroeg steeds wat hij moest terugdoen om hier te mogen zijn. Ik legde hem uit dat er twee regels waren. De eerste: je hoeft niets te doen om hier te zijn, en de tweede: er is niets wat jij kunt doen waardoor ik je wegstuur. In de loop van de tijd kreeg hij vertrouwen en ging hij mij als zijn anker beschouwen. We hebben hier samen een thuis voor hem gebouwd.

Andrew en Frank. Beeld Privéfoto

Giftige cocktail

Andrew kwam ook in mijn sociale kring terecht. Ik nam hem mee naar etentjes, naar musea, we gingen op een familievakantie en op bezoek bij vrienden met een vakantiehuis. Hij vond het moeilijk om zich in gezelschap te begeven, omdat hij niets van sociale conventies begreep. Bij voorkeur zat hij thuis te gamen of fietste hij op de e-bike die hij zelf had gebouwd. Er waren momenten dat hij kon genieten, maar hij voelde zich meestal leeg, verdrietig en down. Er was sprake van een giftige cocktail bij Andrew; hij was ongelófelijk slim, echt superhoogbegaafd, en had flinke autistische trekken, in combinatie met een gruwelijke jeugd.

Hij had psychische hulp nodig, en dat wilde ik hem graag bieden. Ik had een instituut gevonden waar hij eventueel intern geholpen zou kunnen worden. Ik stelde voor om samen naar de open dag te gaan, alleen maar om te kijken of het wat voor hem was. Hij raakte verschrikkelijk in paniek omdat hij dacht dat ik hem daar wilde laten opsluiten en hem daar zou achterlaten. Ik ben echt een tijd bezig geweest om het vertrouwen te herstellen. In gesprekken die we over therapie voerden, zei hij: ‘Er zijn twee oplossingen voor mijn problemen. Jouw oplossing is therapie, mijn oplossing is suïcide. Therapie kan mislukken en ik kan er spijt van krijgen. Als ik suïcide pleeg, zijn mijn problemen opgelost en ik krijg er geen spijt van. Dus mijn oplossing is beter.’ Wat hij heel goed snapte, gelet op zijn mentale gesteldheid, is dat het een heel langdurige en intensieve therapie zou worden. Met als hoogst haalbare uitkomst dat hij zou leren leven met al zijn problemen.

Veilige haven

Mijn moeder vroeg op een gegeven moment wat ze tegen haar vriendinnen moest zeggen als ze vroegen wat Andrew nu eigenlijk van mij was. ‘Zeg maar dat hij mijn zoon is’, antwoordde ik. Zo was onze relatie. Het klopte dat ik hem mijn zoon ging noemen, ook voor hemzelf. Ik was zijn veilige haven. Altijd als hij zich onzeker voelde, zocht hij bevestiging bij mij. Als hij uit de buurt was en hij vond het eng of ongemakkelijk, dan kwam hij heel snel naar mij toe, sprong op mijn schoot. Eindeloos haalde hij knuffels, die hij van zijn ouders nooit kreeg.

Toen ik een weekje met mijn familie op wintersport ging, wilde Andrew niet mee, hij hield niet van sneeuw. Ik voelde dat het niet goed met hem ging en had een vriend gevraagd of hij bij mij in huis wilde komen. Maar dat wilde Andrew absoluut niet. Mijn belangrijkste belofte aan hem was dat hij zich bij mij veilig kon voelen. Dat klinkt heel gratuit, maar het betekende ook dat je dingen accepteert. Eén van die dingen was zijn zelfbeschikkingsrecht. Als ik geforceerd intervenieerde in zijn leven, haalde ik de veiligheid weg.

Tijdens de wintersportvakantie belde Andrew woensdagnacht op. Hij huilde, hij was ontzettend verdrietig. Toen hij vertelde dat hij niet meer thuis was, wist ik wat dat betekende. Ik had al die jaren met hem afgesproken dat als hij suïcide zou plegen, hij dat niet thuis zou doen en zijn paspoort bij zich zou hebben. Ik zei dat ik eerder naar huis zou komen en dat we het weekend met z’n tweeën zouden gaan parachutespringen, wat hij zo graag wilde. Ik probeerde hem perspectief te geven. Aan het einde van het gesprek vroeg ik wat hij nu ging doen. Hij zei: ‘I will go to sleep, and if I can’t sleep, I will do it.’ Waarop ik antwoordde: ‘Do me a favor, please go to sleep.’

Spijt

De volgende ochtend werd ik om zes uur wakker en op dat moment wist ik het. Ik ben meteen naar huis gereisd en heb onderweg de politie gebeld. We wisten niet waar hij was, maar ik vermoedde dat hij een Airbnb had gehuurd. De politie vond via de organisatie in Amerika het adres waar Andrew verbleef en ging er meteen naartoe. Ik mocht niet mee omdat ik formeel geen familie van hem was en bleef op het bureau achter. De politie trof Andrew op het bed aan. Hij is een vredige dood gestorven. In zijn paspoort vond de politie een briefje met Andrews handschrift: My parents in Ukraine don’t deserve to know about this. My whole childhood they mistreated me with cruel physical punishments. That caused me immense suffering, I will never forgive that.

Mijn liefde en keuze om voor Andrew te zorgen was onvoorwaardelijk. Ik hoopte dat dat voldoende was om het pad naar de toekomst te creëren. Maar zijn mentale problemen oplossen kon ik niet. Ik was zijn veilige plek, niet zijn therapeut. Mijn vrienden zeggen dat ik er alles aan gedaan heb, maar dat is niet waar, want ik kan zo honderd dingen bedenken die ik ook had kunnen doen. Ik heb geen schuldgevoel, maar wel een diep gevoel van spijt. Was ik hem maar eerder tegengekomen, dan had ik hem een andere jeugd kunnen geven.’