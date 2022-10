Ons huisje lag in een stiltegebied. We mochten erheen rijden, maar verder waren auto’s daar verboden – dit was een gebied voor wandelaars. Zelf ben ik ook een wandelaar, maar nu had ik ineens de unieke gelegenheid om de wandelaar in zijn natuurlijke habitat te observeren vanuit een gemotoriseerd voertuig.

Eén ding was duidelijk: de wandelaars vonden het een gotspe dat we daar reden. We hadden beter een bord met ‘bestemmingsverkeer’ of ‘in bezit van ontheffing’ op de auto kunnen plakken, maar daar was het nu te laat voor. Wandelaars in een stiltegebied zijn als forenzen in een stiltecoupé, de kleinste verstoring ontketent een intense agressie die helaas wegens een teveel aan beschaving niet rechtstreeks geuit kan worden. In een stiltecoupé kan er geluidloos gewezen worden op het bordje met ‘silence’ erop. In het stiltegebied zijn dat soort bordjes schaars. De wandelaars kozen er dus voor om woedend te genieten van al het natuurschoon, terwijl wij schuldbewust passeerden.