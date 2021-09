Er zijn veel plekken waar honden niet met hun baasjes mee naar binnen mogen, smartphones zijn onderhand alleen nog in de sauna ongewenst. Noem de saunakleedkamer gerust een unieke plek in de moderne wereld: telefoonbaasjes moeten daar hun trouwe schermpjes even achterlaten.

Ik was in een Brabantse Health City waar de kledingkluisjes vol zaten met telefoons. Hoeveel beltonen ik daar door elkaar heb gehoord, durf ik niet te zeggen, maar probeert u zich voor te stellen dat uw telefoon tegelijk zou zijn ingesteld op Beep-beep, Coffee, Donkey, Ice Cream, Midnight Swing, Rubber Ball en Smooth Wave. Dat mensen uit de 21ste eeuw niet gewend zijn dat iemand zijn telefoon niet opneemt, blijkt wel uit het feit dat ze mensen die in de sauna zitten rustig vijf keer achter elkaar bellen.

Wachtende honden voor supermarkten maken ongenoegen kenbaar met geblaf, wachtende smartphones hebben een veel breder repertoire. In een van de kluisjes was iemand vergeten zijn navigatie uit te zetten. Het is die navigatie-apps eigen dat ze instructies blijven herhalen als die niet worden opgevolgd. En dus klonk alsmaar: ‘Probeer om te keren… probeer om te keren…probeer om te keren…’

Dat de soundtrack van actiefilms bestaat uit geschreeuw en geschiet weet ik omdat iemand een telefoon met zo’n film in zijn kluisje had gestopt. Het kan trouwens zomaar dat die film per ongeluk was opgestart door wrijving tussen schermpje en broekzak. In een ander kluisje was een of ander hoorcollege bezig: ‘Traditioneel wordt samenhang beschreven aan de hand van correlatie, maar correlatie is weliswaar een goede maat voor samenhang maar niet altijd een goed model voor samenhang...’ Zeg eerlijk: na zo’n college wil je naar de sauna.

Ik stel voor dat een museum voor eigentijdse kunst een installatie bouwt met vijftig kledingkluisjes met vijftig telefoons. Volgens mij krijg je dan een 21ste-eeuws gesamtkunstwerk.