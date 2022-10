Waarom weet ik niet meer hoe het nieuws over de vliegramp in de Bijlmer tot mij kwam?

Er zijn momenten die in je herinnering gegrift horen te staan. En inderdaad weet ik waar ik was toen ik hoorde over de aanslag op de Twin Towers. Maar waarom weet ik dan niet meer hoe het nieuws over de vliegramp in de Bijlmer tot mij kwam? Ik woonde best dichtbij en ik was al 16. Oké, mensen van 16 zijn vooral met zichzelf bezig, maar dit was wel erg extreem.

Ik besloot de kist met oude agenda’s te openen. Daar kijk ik nooit in, dus waarom heb ik ze nog – nou ja, vanwege dit soort gelegenheden dus.

Ik had 1992 zo gevonden. En daar stond meteen het antwoord op mijn vraag: ik was op schoolreis naar het buitenland. Ik denk dat het nieuws ons daar niet bereikte, tenzij er een leraar in een plaatselijke krant heeft gebladerd.

Waarschijnlijk heb ik het gehoord na terugkomst. De vraag blijft alsnog waarom ik me dát moment dan niet herinner.