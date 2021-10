Waarom verdwijnen de cadeauwinkel en de schoenenwinkel, om plaats te maken voor een vierde topslijter?

Na de coronatijd verdwenen er een paar winkels uit de buurt. Misschien gingen ze toch al verdwijnen, misschien kwamen er te weinig klanten tijdens de lockdowns, misschien ging er gewoon iemand met pensioen.

Het waren de schoenenwinkel en de cadeauwinkel. Kochten mensen in coronatijd minder cadeautjes? Vast. Bestelden ze tegenwoordig alles op internet? Ook dat. Dat van de schoenen begreep ik minder goed. De winkel zat er al heel lang, misschien waren ze er gewoon klaar mee.

In het pand van de cadeauwinkel – kandelaars, kettinkjes, zo’n setje voor mannen waarmee ze thuis barbershop kunnen spelen, wat ze natuurlijk nooit gaan doen – kwam een slijter. Twee dagen omkitten en toen was hij er. ‘Úw topslijter’ stond er op de gevel.

Het accent op de u begreep ik niet. Op de fiets probeerde ik de woorden uit in mijn mond. ‘Uw TOP-slijter.’ Nee, dat was het dus niet. ‘UW topslijter.’

Ik had zelf gekozen voor ‘Uw tópslijter’, want dan was je dus een topslijter, en zette je je gunstig af tegen gewone, middelmatige of zelfs slechte slijters. Maar deze topslijter was blijkbaar een topslijter onder de topslijters. Zijn onderscheidende punt was dat hij úw topslijter was. Terwijl de andere topslijters de topslijters van anderen waren.

De woorden bleven toch moeilijk uit te spreken. ‘Bent u de topslijter van Pieter en Anne? Nee, ik ben úw topslijter.’ Zoiets moest het zijn.

Misschien was het ook een poging om de andere slijters in de buurt mild te stemmen. Recht tegenover úw topslijter zat namelijk al een slijter. Een hoek verderop zat er nog een. En als je de straat uit fietst, zit er nog een. Het is een groot alcoholfestijn, in een straal van honderd meter.

Waarom verdwijnen de cadeauwinkel en de schoenenwinkel, en is het wel rendabel om de vierde topslijter in een buurt te beginnen? Is dat ook een gevolg van corona? Komt het voort uit: ‘Nou, tijdens de lockdown hebben we elke dag flink geborreld, hoor. Je moest toch wat!’ Zullen we over vijftig jaar concluderen dat anderhalf jaar min of meer thuiszitten heeft geleid tot een enorme toename van het alcoholisme? Wordt dat de grote schade die corona uiteindelijk achterlaat? Als ik het aan het aantal topslijters in mijn buurt moet afmeten, lijkt me dat wel een conclusie.

Nu moet ik elke keer als ik langs de topslijter fiets, de woorden goed uitspreken, wat lastig blijft. Úw topslijter. ÚW! Wat is uw eigenlijk een raar woord, ga je denken. En topslijter. Ook raar.

En dat terwijl ik, één hoek voor de topslijter, elke dag ook al een schoolbord moet passeren dat de bakker op de hoek heeft gezet. Dat bord verandert nooit, en er staat al jaren ‘Koolhydraat armbrood’ op.