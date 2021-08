De goede voornemens slonken gauw na de zomervakantie: de opleiding tot kok werd teruggebracht naar ‘misschien vaker brownies bakken’ en het zelf schilderen van een buitenmuur veranderde in ‘het is vast heel moeilijk om een buitenmuur te schilderen’.

Wat er overbleef was havermelk drinken. Ik was al een tijd gefascineerd door de wandkast in de supermarkt waarin de pakjes sigaretten staan. Voor die wand zit een schuifdeur, dat moet denk ik van de wet, alsof rokers, als ergens een schuifwand voor zit, ineens vergeten dat ze verslaafd aan sigaretten zijn.

Maar als die deur opengaat omdat iemand sigaretten komt kopen, verschijnt er een rariteitenkabinet van jewelste: de zieke mens in al zijn ellende afgebeeld op pakjes sigaretten. Op elk pakje staat een zwarte long, of een keel met een bloederig gat, een dode baby, een verpulverde ingewand of een dichtgeslibde ader. Ik schrik er altijd weer van als die schuifdeur opengaat. En dan de roker die naar dit horrormuseum wijst en opgeruimd zegt: ‘Doe mij maar twee Marlboro en een aansteker.’

Dat vind ik altijd raar. En begrijpelijk, want niets zo verslavend als roken.

Overal in de stad hangen nu posters met een lief kalfje en de tekst ‘Ben jij al gestopt?’ Als je op de bijbehorende site gaat kijken, hebben ze zo’n pakje sigaretten nagemaakt. Maar dan een pakje melk, met een zielig kalfje in een te klein hokje erop. Waarom slurpte ik drie keer per dag een heel grote beker koffie met melk leeg? Melk is niet eens verslavend. En natuurlijk, in de jaren tachtig dachten we dat het gezond was, melk is goed voor elk, melk de witte motor, dat soort teksten. Maar in de jaren tachtig dachten we wel meer dingen die nergens op sloegen.

Dus dat werd het goede voornemen. ‘Doe maar met havermelk’, zei ik bij de koffiezaak waar ik elke dag koffie verkeerd drink. Ik had de neiging om het uit te leggen. ‘Want ik ben dus gestopt met normale melk.’ Nog meer uitleg. ‘Tenminste, dat probeer ik. Ik hoop dat het lukt.’ Nog iets zeggen. ‘Stel dat het niet lukt, dan haal ik binnenkort dus weer koffie met gewone melk.’

De jongen van de koffiezaak, een havermelkdrinkende vriendin die er ook was en een andere medewerker verzekerden me dat ik over een maand niet meer beter zou weten. ‘Dan vind je gewone melk juist ineens heel raar.’

Ik nam een slokje koffie met uitgeperste juten zak, of met stukjes muf karton, ik wist niet waar het meer naar smaakte. Over een maand zou ik dit heerlijk vinden.

Het enige waar ik niet aan kan wennen is dat ik nu zo’n vrouw ben die koffie met havermelk drinkt.