Waarom sidderde ik bij het zien van honderden omgekeerde vlaggen?

Rijdend op een provinciale weg in het midden van Nederland zie ik kilometerslang aan elke lantaarnpaal een omgekeerde vlag wapperen. Het moeten er honderden zijn. Waarom trekt er juist nu een siddering door me heen? Vlagvertoon is minder erg dan geweld en intimidatie. Voor verontwaardiging over het ‘ontheiligen’ van de nationale driekleur ben ik simpelweg niet ontvankelijk. De confrontatie met de alomtegenwoordigheid van het boerenprotest is voor een stadmens misschien even wennen, maar toch geen verrassing als je het nieuws volgt.

Het valt me op dat elke vlag gloednieuw is, en precies even groot. Dat ze allemaal heel netjes op precies dezelfde hoogte zijn bevestigd, met tiewraps. Kom je zo hoog als je op een trekker staat, of kwam er een hoogwerker aan te pas? In elk geval vergde het heel wat werk en flink wat geld.

Het plotselinge vermoeden van een goed geoliede organisatie die pretendeert de spontane stem des volks te vertolken, daar ergens schuilt mijn onbehagen.