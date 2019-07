Waarom prins Bernhard niet tot de grootste verhuurders van Nederland behoort

Prins Bernhard jr. Beeld Robin Utrecht / ANP

Het woningbezit van prins Bernhard is sinds publicaties in Het Parool een eigen leven gaan leiden. Bernhard zou eigenaar zijn van 590 panden, waarvan 102 als privépersoon en 488 panden via zijn bv’s. Zijn daadwerkelijke bezit van huurwoningen is veel lager dan in 2017 is berekend. In eerder onderzoek hanteerde het kadaster een andere methode. Alle woningen waarbij iemand deels eigenaar is, telden mee als volledig bezit. Voor dit onderzoek is er in overleg met het kadaster voor gekozen om slechts één eigenaar per woning te tellen, om dubbeltellingen te voorkomen.

Bernhard van Oranje deelt het eigendom van zijn woningen veelal met zakenpartners. Van de 108 woningen op zijn naam heeft hij gemiddeld een kwart in handen – omgerekend 27 volledige woningen. Daarnaast bleek hij volgens het kadaster in 2019 via zijn bv’s eigenaar te zijn van 590 objecten. Dit zijn veelal winkels en kantoren en slechts 67 woningen. Aangezien Bernhard voor 23,33 procent aandeelhouder van de bv’s is, heeft hij omgerekend 15,6 woningen in bezit.

Als particulier (27 woningen) en als ondernemer via zijn bv’s (15,6 woningen) heeft Bernhard dus omgerekend 42,6 volledige woningen in zijn bezit. Weliswaar een behoorlijk aantal, maar onvoldoende voor de ranglijst van grootste verhuurders.