In feite zijn mansplainers, vrij naar Oscar Wilde, de meest genereuze mensen op aarde, omdat ze precies dat weggeven wat ze zelf het hardst nodig hebben, namelijk goede raad.

Ik kwam tot dit filosofische hoogstandje toen ik mijn vriendin steeds verder zag wegdromen terwijl ik haar iets uitlegde wat zij allang begreep.

‘Luister je wel?’, vroeg ik geïrriteerd.

‘Ja ja, zeker’, antwoordde ze afwezig. ‘Je vertelde dat de basis voor iedere Risk-overwinning in Latijns-Amerika ligt en dat ik daarom niet te veel poppetjes in Australië moet zetten.’

Ik had uiteraard geen idee waarover ik sprak. De laatste keer dat ik Risk speelde, was exact twintig jaar geleden, toen ik dezelfde doos afsloot die wij nu, in een poging onze lockdownloomheid te bestrijden, weer hadden geopend.

Het bleek een goed idee, want dankzij de stoffige walm die eruit opsteeg, gingen mijn gedachten er direct vandoor richting de jaren negentig, toen ik spelen nog het allerleukste ter wereld vond. Wat we precies speelden weet ik niet meer. In mijn herinnering renden we vooral door de straten op zo’n oud-Hollandse, Kees de jongen-achtige manier – zo eentje van belletjelellen en potjandrie – maar in de werkelijkheid zullen we vooral vaak op de knoppen van een Nintendo hebben geduwd.

Wel weet ik nog goed dat de allermooiste dagen zich afspeelden in het pretpark. Op papier een van de mooiste plekken op aarde – een park speciaal bedoeld om pret in te maken – maar voor de meeste mensen van mijn leeftijd inmiddels verworden tot een vervelende exercitie omdat het er altijd te druk is, je kinderen er zo gaan jengelen, je veel liever de Grand Prix van Azerbeidzjan zou kijken en sowieso die powerpoint voor je werk nog moet nalopen.

Waarom is het toch zo moeilijk om geluk vast te houden? Zo is het enige spel dat ik nu nog speel, de Oudejaarsloterij, een totaal vreugdeloze bezigheid, omdat ik tijdens een van de weinige keren dat ik in een casino kwam al na een paar minuten leerde dat de euforie die hoort bij het winnen van 50 euro veel minder intens is dan het schuldgevoel dat door je lichaam trekt zodra je 50 euro hebt verloren. Het is misschien wel de vervelendste eigenschap van het leven: de emotie die gepaard gaat met succes is zo veel zwakker dan de emotie die hoort bij mislukking.

‘Valt wel mee, hoor’, zei mijn vriendin op euforische toon nadat ze mijn goedbedoelde advies in de wind had geslagen en nu vanuit Australië de wereld aan het veroveren was. Ze keek naar de enige twee gebieden die ik nog over had, Jakoetsk en Kamtsjatka, en vroeg: ‘Wil je nog wel verder spelen?’