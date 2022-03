Waarom introduceert hij mij niet in zijn omgeving?

Een jaar geleden heb ik een man leren kennen. We bouwen aan een relatie, in mijn omgeving. In zijn omgeving kom ik nooit. Hij heeft een auto, ik niet, en vanwege mijn gezondheid kan ik niet met het ov. Het is dus makkelijker als hij naar mij komt. Volgens hem is dat de reden dat het is zoals het is. Als hij bij me is, voelt het goed. Hij lijkt oprecht. Toch begrijp ik niet waarom hij mij niet introduceert in zijn omgeving. Kan ik deze man vertrouwen? Vrouw (55), naam bij redactie bekend

Voorwaarde stellen

U moet de druk opvoeren om deze vertrouwenskwestie te beperken. Te beginnen met de voorwaarde zijn woning te bezoeken. Stel die voorwaarde heel direct en observeer wat zijn (non-)verbale reactie is. Tim van den Noort (32), Den Haag

Reuze keuze

Ik vind je vraag een alarmbel waard, hoppa die auto in. Blijft-ie duiken? We zijn met 7,8 miljard, afhankelijk van je smaak zeg ik: de keuze blijft reuze. Duifje Alderse Baas (45), Driebergen-Rijsenburg

Verras hem thuis

Volg uw intuïtie en vraag hem naar zijn thuissituatie en zijn kring. Neem een taxi en verras hem bij hem thuis. Dan weet u hoe het zit en kunt u op tijd beslissen voor u te zeer wordt gekwetst. Marja van Heel (63), Belfeld

Kies voor vertrouwen

Zolang u geen concrete reden heeft om uw nieuwe partner te wantrouwen, kies dan voor vertrouwen – in hem en in uw eigen indruk van zijn oprechtheid. Ga uit van de voor de hand liggende verklaring: gemakzucht, onnadenkendheid, en de traditionele mannelijke blinde vlek op sociaal gebied. Heeft u hem laten weten dat u graag kennismaakt met zijn omgeving? Hij moet u dan ophalen en terugbrengen, maar dat lijkt me een schappelijke wederdienst voor al die lekkere maaltijden die u hem het afgelopen jaar heeft voorgezet. Fred Heutink (76), Eindhoven

Hem verliezen

Nee, u kunt hem niet vertrouwen. U dringt niet aan, omdat u wellicht bang bent hem te verliezen. Maar in een illusie leven gaat straks nog veel meer pijn doen. Alex van Empel (64), IJsselstein

Schaamte of angst

Ofwel uw partner schaamt zich voor zijn afkomst en wil u daaraan niet blootstellen, ofwel hij heeft iets te verbergen en is bang dat u erachter komt als hij u meeneemt naar zijn omgeving. Leg beide opties aan hem voor, trek daarna uw conclusie. Gerke van Egmond (68), Warmond

Trotse partner

Gun uzelf een relatie waarbij uw partner niet kan wachten om u trots voor te stellen aan vrienden en familie en daar graag een stukje voor omrijdt. Anette van Sandwijk (47), Den Haag

Sta erop

‘Zeg me wie uw vrienden zijn en ik zeg wie u bent.’ Een oude uitspraak die nog steeds opgeld doet. U zou zijn reactie kunnen polsen door erop te staan hem te bezoeken. Vervoer regelt u zelf. Zijn reactie zal veelzeggend zijn. Jos van Eijndhoven (70), Liempde

Over twee weken: Hoe om te gaan met dikker wordende dochter? We hebben een prachtige dochter van 13. Ze hield altijd al van lekker eten, met een voorkeur voor pasta en alles wat zoet is. Ze staat regelmatig in de keuken om iets te maken, leuk, maar altijd vet of met veel suiker. We zien haar nu dikker worden, ze heeft een aardig buikje. Zelf sporten we veel en proberen we gezond te eten. Ik zou het jammer vinden als ze te dik wordt, maar ik wil niet te veel focussen op een ‘perfect’ lichaam, want anorexia is een schrikbeeld. Dus we zeggen nooit dingen als ‘je moet niet zoveel eten, anders word je te dik’. Hoe zou u dit aanpakken? Vrouw (52), naam bij redactie bekend