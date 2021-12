Het is een publiek geheim dat mensen van nu, als ze willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben, vaak even iemands naam googlen. Waarom fluister ik je naam nog, de hit van wijlen Benny Neyman, werd in deze krant omgedoopt tot Waarom google ik je naam nog. Ik hoop dat er mensen zijn die Benny Neymans naam nog googlen.

Zeker is dat er veel zijn die Ben Rhodes’ naam googelen. Rhodes was speechschrijver en adviseur van Barack Obama. Tegenwoordig is hij auteur van politieke non-fictie. Ik lees nu een boek van hem over Rusland, China en digitale innovatie die democratieën niet per se goed doet, met daarin een fascinerende anekdote over het begin van zijn auteurscarrière. Vlak voor de publicatie van zijn eerste boek kwam zijn literair agent bezorgd naar hem toe: ‘Je Google is een ramp.’

Ze had zijn naam gegoogled en was op zoveel scheldwoorden en complotten gestuit dat ze betwijfelde of zijn boek verkoopbaar was. In de jaren dat Rhodes deel uitmaakte van Obama’s gevolg, hadden trollen ruimhartig aandacht besteed aan zijn persoon. Omdat hij half-Joods is, had hij ook de belangstelling genoten van kenners van wereldcomplotten. De wet van de digitale zwaartekracht luidt dat mensen meer op ‘negatieve content’ klikken dan positieve. En daarom serveerden Googles algoritmen dat trollenwerk breed uit.

Voor mensen wier Google ‘problematisch’ is, zijn er in de VS tegenwoordig reputatiebeheerfirma’s die verrassend ambachtelijk werken. Maandenlang klikken werknemers in ploegendiensten 24/7 op ‘positieve inhoud’ over cliënten, opdat algoritmen van voorkeur veranderen. Aan zulk intensief werk hangt wel een prijskaartje. Toen Rhodes hoorde hoeveel ‘een opgepoetst Google’ hem ging kosten, wist hij meteen dat hij dat niet kon betalen: hij had géén geheime contacten met Joodse financiers, al was dat heel vaak online beweerd.