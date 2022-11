Waarmee moeten wij Wycam’s borstbollen vergelijken? Met Iraanse zelfmoorddrones, goed geraden

Ik heb een matig gebit.

‘Jij hebt een slecht gebit.’

En ik had nog wel zo’n goed gebit – tot ik ging studeren. Toen heeft oma er een bom onder gelegd. Het eerste jaar woonde ik, tandartsloos, in Utrecht, bij mijn oudtante, de zus van oma, en oma, die het zielig voor me vond, wat het ook wel een beetje was, regelde dat er permanent een goed gevuld blik Wycam’s borstbollen op mijn bureautje stond, zodat ik tijdens het studeren altijd ‘iets te sabbelen’ had.

Oma zelf woonde in Eindhoven, bij opa, dus waarmee moeten wij haar Wycam’s borstbollen vergelijken?

Met Iraanse zelfmoorddrones. Goed geraden. Als ik er vandaag eentje op mijn glazuur zou loslaten, dan sissen al mijn tandhalzen schuimend door, en donderen de zerken er nog voor de borstbol op is allemaal uit.

Keiharde, donkerbruine klonten waren het, ‘op basis van verschillende suikersoorten’, aldus een wapenexpert van deze krant, ‘die gekookt werden tot een dikke stroop. Daar trok Wycam een brede draad van en stanste er vierkanten projectielen uit, die stolden tot basalten bermbommen. Hierna werden deze ‘borstbollen’ ingeblikt en verboden door de Geneefse Conventie.’

Toen ik me na een jaar sabbelen bij een tandarts meldde, moest hij eerst amalgaam bijbestellen. Bij de groothandel. Van ‘nul gaatjes’ draaide ik een ‘grondig renovatietraject’ in. ‘Vanaf de basis’ ging hij mijn gebit ‘wederopbouwen’.

Oma, bedankt.

Lullig, oma postuum de schuld geven. Maar ere wie ere toekomt. Kijk, het leven is een wijnkelder waarin columns liggen, of beter gezegd: columnonderwerpen, want helaas is het niet zo dat ik neuriënd het trapje afslof, wat kant en klaar geouwehoer uit het rek pak, en gloebgloebgloeb, klaar is Kees. Dat niet. Peter is de naam. Maar de tandarts is wel een goed chateau – laat ik het zo maar zeggen. Dat mijn kakement tot diep in mijn skelet geërodeerd, uitgevroten en weer opgevuld is, en dat de borstbollenmalheur nooit zal ophouden, levert zo en dan een stukje op.

Zo had ik een keer rondzingende kiespijn van epische allure, denk aan Jimi’s gitaar op Voodoo Chile (Slight Return), draai maar eens hard op de koptelefoon – dat, maar dan met kiespijn. Helaas moest ik ’s avonds optreden in Dordrecht. Afbellen kwam niet in me op, ik ging per se de ping-ping pakken. Wycam’s had me al genoeg gekost, show must go on, dan maar op pad met rum en een houtje, en ibuprofen in poedervorm.

Op mijn spreekgestoelte zette ik een glaasje neer, plus de poeders. Om de vijf minuten gorgelde ik: bijverdoven. Na de pauze vragen uit de zaal, en de eerste de beste:

‘Heeft u kiespijn?’

Kermend zakte ik naar het voetlicht, en bleef snikkend liggen. Nee hoor, ik zei netjes: ‘Klopt mevrouw. Van de helse soort.’

‘Mijn man is tandarts’, klonk het. ‘Komt u naar afloop maar even mee.’

Daar liepen we, om half 11 ’s avonds door Dordrecht, het echtpaar voorop. We betraden een rijtjeshuis, trap op, waar in een van de kamers een mij welbekend meubel stond. Terwijl ik plaatsnam, transformeerden man en vrouw in een witgejaste glazuurridder plus schildknaap – prachtig. Beetje tikken en haken, fotootje, en daar snorde het Black & Deckertje al, wortelkanaalbehandeling voor meneer. Toen ik het plastic wilde trekken, was het: nee hoor, rondje van de zaak.