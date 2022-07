Waar humanistische idealen zich vermengen met de bureaucratie, begint het radicale absurdisme

De bordjes met ‘refugees’ zijn in Ter Apel discreet en smaakvol neergezet. Niemand hoeft te verdwalen. Wie het centrum zoekt naar rechts, vluchtelingen naar links. Aan de rand van het dorp bevindt zich Hotel Boschhuis, waar donderdag de adjunct-directeur van de Coöperatieve Aardappelmeelfabriek Ter Apel en Omstreken feestelijk afscheid nam. Er werd gezongen, er waren toespraken waar hartelijk om werd gelachen, aardappelmeel en humor gaan uitstekend samen, toen was het allemaal weer voorbij. De volgende ochtend stonden wat bloemen en cadeautjes op een verlaten tafel in de ontbijtzaal.

Zoals ik dat de hele week al deed, fietste ik naar het azc, waar het nog net geen Lampedusa was, om de werkingen van het asielbeleid van nabij mee te maken. Aan den lijve, zou je kunnen zeggen – de undercoverjournalistiek is niet dood – maar dat is overdreven. Ik had mijn Nederlandse paspoort in een sloot kunnen gooien en als Rus asiel kunnen aanvragen, dan was het wel zaak geweest eerst Russisch te leren. Anders noteren ze: ‘Betrokkene beweert Rus te zijn, maar dat is vermoedelijk onwaar. Identiteit niet vast te stellen.’

Iemand vertelde me dat een enkele verwarde Amerikaan ook asiel aanvraagt. Geestelijke gezondheid speelt altijd een rol, in de periferie van de samenleving meer dan elders. Het volledige verbod op abortus in sommige Amerikaanse staten zou een reden kunnen zijn om asiel aan te vragen, maar de Amerikaan kan vooralsnog naar Californië verhuizen.

In Ter Apel heb ik opnieuw kunnen vaststellen dat waar humanistische idealen zich vermengen met de bureaucratie het radicale absurdisme begint. (Hoewel je dergelijke idealen voor het absurdisme niet nodig hebt, bureaucratie helpt altijd.)

Terug in Amsterdam zag ik mensen met rolkoffers door de straten slepen, ik dacht: vluchtelingen. Beroepsdeformatie.

De toerist komt meestal uit een zogenoemd veilig land. Hooguit zoekt hij wat gecontroleerde onveiligheid tijdens de zomervakantie.