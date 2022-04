Waar een beetje koorts al niet toe kan leiden

Het voordeel van koorts is dat je Poetin een loer draait, want met een kop die gloeit als de mijne kan de kachel uit. Ook prettig is de zorgeloosheid die het met zich meebrengt. Focus zit er gewoon niet in als je hoofd plotseling bezet is door groengele materie, die weliswaar gestaag naar buiten stroomt, maar toch nooit opraakt.

Wel dwarrelen er af en toe mistige gedachteflarden voorbij. De ontdekking dat het Engelse woord acorn ‘eikel’ betekent, bijvoorbeeld, en de vragen die dat oproept. Ooit moet het woord zijn overgesprongen van de ene naar de andere taal, maar verkeerd. Duiden wij onze eekhoorn aan met zijn lievelingseten, of vernoemden de Britten hun eikels naar het beestje dat er graag op knabbelt? Anders geformuleerd: wat was er eerder, de kip of de graankorrel?

In het wazige universum waarin ik momenteel rondzweef is dit fascinerende kost, die ik graag dieper had uitgeplozen, als het niet hoog tijd was voor een slaapje.