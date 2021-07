Vrouwen kunnen bij elke windrichting pissen zonder kwalijke gevolgen, dat is een van de voordelen van vrouw zijn

Bij de ingang van het Max Euweplein stond een gezin naar het opschrift boven de poort te kijken. Vader, moeder, allebei wat aan de stevige kant, twee magere jongetjes van naar schatting 10 en 12, plus een zeer dik meisje van 15 dat haar puberverdriet zonder succes probeerde te verstoppen achter een grote zonnebril. Nederlanders, ongetwijfeld, maar geen Amsterdammers, want ze droegen rugzakjes. Dagjesmensen.

‘HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM’, las de vader voor. Hij trok een guitig gelegenheidslachje. ‘Weten jullie wat dat betekent, jongens?’ Hij kreeg geen antwoord. De moeder, fris-kleinsteeds gekapt, nam een slok uit zo’n duurzame waterfles, in vele sprankelende kleuren te koop, waarin het water ondanks alle goede bedoelingen eeuwig naar plastic blijft smaken. (Tip: gebruik gewoon een leeg spa-flesje.)

‘Een verstandig mens pist niet tegen de wind in!’, riep de vader. ‘Leuk hè? Maar het grappigste is: het is geen écht Latijn. ‘Urinare’ is geen Latijns woord. Dit is dus wat je noemt ‘potjeslatijn’. Snappen jullie ’m? Potje? Pissen?’ Hij lachte kakelend. Het meisje kauwde woedend kauwgum. De moeder gaf een waterig glimlachje af.

‘Mam’, zei het kleinste jongetje. ‘Ik heb honger.’ ‘Ik ook’, zei het broertje snel. Vaders lach gleed van zijn gezicht als een gebakken ei uit een gloednieuwe tefalpan. ‘Hè, verdomme, begint dat gezeik nú al? Het is amper half elf!’ Verwijtend keek hij zijn vrouw aan. ‘Ze zijn in de groei...’, suste die. ‘Ik heb broodjes, hoor... laten we maar even ergens gaan zitten.’

Ze liepen verder, het Max Euweplein op, en gingen zitten tussen het reuzenschaakbord en het borstbeeldje van Euwe, op een van de kisten vol reuzenschaakstukken. De man rechtte hanig zijn rug. ‘Wisten jullie dat Max Euwe wereldkampioen is geweest?’, hernam hij. ‘Hij heeft tegen zeer groten geschaakt, Aljechin, Capablanca... Bobby Fischer ook, die was toen nauwelijks ouder dan jij, Erwin...’

De kinderen luisterden niet, maar dromden rond hun moeder, die volkorenboterhammen uitdeelde. ‘Ik worst’, zei de kleinste. ‘Ik ook worst’, zei de middelste. Het meisje wilde Nutella. ‘Ik heb ook rookvlees’, sprak de moeder. ‘Derk, jij rookvlees?’

De man schudde nukkig zijn hoofd. ‘Ik heb nog helemaal geen trek’, mokte hij. De vrouw sloot even de ogen, opende ze toen weer en zei dapper: ‘Ik vond het heel leuk hoor, die Latijnse spreuk!’ Daar knapte de man van op. ‘Potjeslatijn, hè!’, riep hij. Nou, gééf die boterham dan maar. Dan ben jij d’r van af.’

Een verstandig mens pist niet tegen de wind in. Ja, dat geldt voor mannen. Maar vrouwen kunnen bij elke windrichting pissen zonder kwalijke gevolgen. Dat is een van de voordelen van vrouw zijn.

Een van de weinige.