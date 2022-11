Vrolijke verhalen over blije queers en hun kinderen verdoezelen de dubbele moraal in de samenleving

Wie van de gebaande paden treedt en een meeroudergezin heeft, kan rekenen op gefronste wenkbrauwen, indringende vragen en soms agressie. Verzet is geboden tegen het eenzijdige beeld van wat ‘normaal’ is, stelt moeder en docent taalwetenschap Eke Krijnen.

Maandagochtend, negen uur. Ik ben net weer op kantoor na een aantal weken ouderschapsverlof. Bij de koffieautomaat feliciteert een collega me met de geboorte van mijn jongste en voegt er achteloos aan toe: ‘Hebben jullie de kinderen eigenlijk op de natuurlijke manier verwekt?’

Mijn kinderen hebben drie ouders: twee moeders, mijn vrouw en ik, en een vader, een goede vriend van ons. Ons gezin roept nogal eens vragen op: Hebben ze dezelfde vader? Wie is nou de echte moeder? Vinden jullie kinderen het niet heel ingewikkeld, dat opgroeien in twee huizen? Als jullie ooit uit elkaar gaan, nemen jullie dan allebei je eigen kind mee? Hebben jullie wel aan het belang van het kind gedacht, toen jullie hieraan begonnen? Soms vind ik die vragen grappig, soms storend, en soms doen ze me verdriet. Iemand zei hierover eens tegen me dat ik niet zo gevoelig moest zijn. ‘Trek je toch niets aan van wat anderen zeggen. Als jij zélf maar gelukkig bent met jouw keuzes en je levensstijl.’

‘Als je maar gelukkig bent,’ het is een cliché, een standaardantwoord als iemand uit de kast komt. Goed bedoeld meestal, een goedkeuring en een bemoediging ineen: ik vind het prima dat je gay bent en ik wens je geluk. Tegelijkertijd heeft het iets dwingends: als je maar wel gelukkig bent.

Om te begrijpen wat dit soort clichés betekenen voor mij en regenbooggezinnen in bredere zin, duik ik graag in het werk van denkers die schrijven over queer thema’s, zoals Sara Ahmed, een Britse geesteswetenschapper en feminist. Zij schreef het boek The Promise of Happiness, waarin ze de maatschappelijke druk om gelukkig te zijn analyseert. In het boek laat ze zien dat wat we beschouwen als een gelukkig leven niet vrij is van maatschappelijke normen over wat een ‘juist’ leven is. Ahmed introduceert de term ‘happiness scripts’: ‘een verzameling instructies voor wat vrouwen en mannen moeten doen om gelukkig te zijn, waarin geluk is wat volgt uit natuurlijk en goed zijn.’ De geluksscripts veronderstellen een heteroseksueel en traditioneel bestaan. De normen voor wat een leven gelukkig maakt, zijn impliciet: de scripts nestelen zich ongemerkt in onze hoofden en bepalen ons denken over wat ideaal en wat ongewenst is.

Als je maar gelukkig bent

Dat nestelen gebeurt onder meer door de verhalen die we tot ons nemen. Als tiener kende ik nauwelijks verhalen over lesbiennes, homo’s, transgenders en van non-binair zijn had ik al helemaal niet gehoord. In de weinige verhalen die ik wel tot mijn beschikking had, liep het vaak slecht af met de queers: ze werden gepest, waren depressief, soms zelfs suïcidaal, en niet zelden ging er iemand dood. Maar hee: als je maar gelukkig bent. Succes ermee, hè!

Zulke treurige verhalen vervullen een functie binnen de ‘geluksscripts’, schrijft Ahmed: ze wijzen mensen erop wat de gevolgen zijn van het afwijken van wat als ‘natuurlijk en goed’ beschouwd wordt. De les: als je een beetje gelukkig wil worden, doe je maar beter ‘normaal’.

Dit soort verhalen biedt geen ruimte aan de vreugde die te ontdekken valt in het verlaten van de gebaande paden. Verzet tegen zo’n eenzijdig beeld is noodzakelijk. Bekende queer Nederlanders verrichten belangrijk werk op dit terrein. Rick Paul van Mulligen bijvoorbeeld, acteur bij Het Nationale Theater, heeft samen met zijn man en een goede vriendin twee kinderen in een meeroudergezin, net als ik. Van Mulligen vertelt publiekelijk een vrolijk verhaal over zijn leven als vader en homo. Over waarom hij het belangrijk vindt om op deze manier zichtbaar te zijn, zegt hij in een interview in Trouw: ‘Ik doe het voor de jongens en meisjes zoals ik, om te laten zien dat het kan, homo’s met kinderen, en hoe gelukkig en goed het eruit kan zien.’

Beeld Flore Deman

Of neem het jonge gezin van journalist en presentator Mandy Woelkens en acteur Thorn De Vries, bekend van de populaire jeugdserie Spangas en de film Anne+. De Vries is non-binair, noch mannelijk, noch vrouwelijk. Op Instagram en in de media zetten Woelkens en De Vries bewust een positief beeld neer van hun gezin en het queer-zijn. ‘Want queer zijn betekent helemaal niet dat je ongelukkig gaat zijn en gepest gaat worden, of dat je altijd alleen zult blijven en nooit kinderen zult krijgen’, zegt De Vries daarover, in een interview in de Volkskrant.

Ik ben deze mensen dankbaar voor hun verhalen en hun zichtbaarheid. Toch brengt het de lhbti+-emancipatie volgens Ahmed niet verder als we alleen maar vrolijke verhalen over blije queers vertellen. Feelgoodverhalen stellen het ‘geluksscript’ zelf, die heersende normen over wat een goed leven is, niet ter discussie. Ze zijn er juist een product van: queers zijn in deze verhalen vooral gelukkig als ze erin slagen op hetero’s te lijken: ze vinden de liefde, ze trouwen misschien of stichten een gezin. Eind goed, al goed.

De uitspraak ‘Als je maar gelukkig bent’ toont volgens Ahmed dat de acceptatie van queers in de westerse wereld voorwaardelijk is: alleen als er sprake is van geluk en gelukkig zijn. Dat maakt het queers lastig te praten over ongelukkig-zijn. Het vertellen van feelgoodverhalen over queer levens is zo eerder een gebod dan een optie, eerder een gevolg van onvrijheid dan van vrijheid. ‘Als je maar gelukkig bent’ is dan een commando, vermomd als steunbetuiging. Wees gelukkig. Feel good. Dat commando gaat gepaard met de druk om niet te klagen. We zijn toch al heel ver in Nederland? Je kunt toch je leven leiden zoals jij het wil? We leven toch in vrijheid? Wees niet zo gevoelig.

Herinnering aan schaamte

Wek de suggestie dat ik te gevoelig ben en iets ouds roert zich in me: schaamte, of de herinnering eraan. Met mijn armen gespreid stond ik op het schoolplein. ‘Telekids!’ had ik net op tijd geschreeuwd. We noemden het tv-tik: als de tikker je bijna raakte, had je één redmiddel: halthouden, je armen spreiden en een televisieprogramma roepen. De tikker kon je dan niets maken, maar totdat een klasgenoot je je vrij tikte moest je stilstaan. Ik stak uitnodigend mijn handen uit naar mijn langs rennende klasgenoten. Sommigen giechelden, anderen keken me besmuikt aan. Ze hadden een geheime afspraak gemaakt, besefte ik: tik haar niet vrij. De rest van de pauze stond ik daar, onbewogen, te laten zien dat de publieke afwijzing me niets deed, mijn schaamte ombuigend naar trots.

Queer-zijn en schaamte zijn intiem met elkaar verweven. Als de wereld ons als beschamend beschouwt, weren we ons met trots. Toegeven dat de afwijzing van die wereld pijn doet, zou dubbel beschamend zijn. Trots is een bedrieglijk verdedigingsmechanisme: het versteent en snoert me de mond. Natuurlijk ben ik gelukkig met mijn ‘keuzes’ en mijn ‘levensstijl’ haast ik me te zeggen, en ik doe er verder het zwijgen toe.

Schaamte-doet-zwijgen, het is een beproefd mechaniek, zichtbaar in het gemak waarmee homograppen nog altijd gemaakt worden. Cabaretier Youp van ’t Hek doet er een beroep op wanneer hij iemand die hem bekritiseert om dat soort grappen wegzet als een ‘zeikwijf’ (lees: wees niet zo gevoelig). Het treedt in werking als we neerbuigend spreken over mensen die het queer-zijn niet altijd gemakkelijk vinden: ‘die moet nog leren het van zichzelf te accepteren.’ Alsof worstelen met een wereld waarin niet automatisch een plek voor je is een persoonlijke zwakte is, iets wat je kunt ontstijgen als je maar aan jezelf werkt, als je sterk en veerkrachtiger wordt. Als we maar trots zijn, dan zullen we ook gelukkig zijn.

‘Ik zei tegen je dat ik wilde leven in een wereld waarin niet trots het tegengif is voor schaamte, maar eerlijkheid’, schrijft Maggie Nelson in De Argonauten, een essay over queer-zijn, kunst en ouderschap. Het is een zin die is neergestreken in mijn hoofd en me de moed geeft het woord te nemen. Niet het queer-zijn zélf, het anders-zijn, maar de afwijzing van de maatschappij van wat anders is, leidt tot pijn en verdriet. Als we willen verruimen wat als natuurlijk en goed gezien wordt, of als we die begrippen helemaal overboord willen gooien, móéten we over die pijn verhalen blijven vertellen.

We must stay unhappy with this world, schrijft Ahmed. Ze herhaalt het, als een bezwering bijna: We must stay unhappy with this world.

Slechte grap, seksisme of homofobie?

Het maakt me ongelukkig wanneer iemand suggereert dat ik te gevoelig ben. Keer op keer inspecteer ik mijn reacties: ben ik inderdaad te gevoelig? Een steeds terugkerend vraagstuk over de situaties die zich voordoen, is: is dit a) gewoon een slechte grap, b) ‘gewoon’ seksisme, of c) homofobie?

Wat was het bijvoorbeeld toen mijn vrouw en ik in een sportwinkel onze uitrusting bij elkaar zochten voor een fietsvakantie, een mannelijke medewerker ons attendeerde op het bestaan van fietsrokjes, en er nonchalant ‘kun je lekker likken’ aan toevoegde?

Wat was het, toen ik voor mijn werk een school bezocht en een leerling mij ‘vieze homo’ nariep?

Wat was het, toen ik dit vertelde aan zijn docent, die er vervolgens om lachte?

Wat was het toen hij zei dat ik dan toch gewoon kon zeggen dat het niet waar was?

Wat was het toen iemand vuurwerk door onze brievenbus gooide waardoor onze hal affikte?

Wat was het toen dronken voetbalsupporters lallend langs ons huis liepen, ‘hier wonen die potten’ schreeuwden en onze bloembakken omver wierpen?

Niet eens zozeer de situaties zelf, maar vooral mijn voortdurende weging ervan, mijn alertheid (gewoon een slechte grap, of toch homofobie?), maakt me ongelukkig.

Het maakt me ongelukkig dat een genodigde voor onze bruiloft me liet weten dat hij niet zou komen, omdat een huwelijk tussen twee vrouwen niet om te vieren is.

Het maakt me ongelukkig relatieve vreemden veel te vaak te moeten uitleggen dat hoe onze kinderen verwekt zijn, en of we nou wel of niet met de vader naar bed zijn gegaan, een intieme vraag is die ik niet altijd wil beantwoorden.

Het maakt me ongelukkig wanneer een redacteur me vraagt de liefde voor mijn niet-biologische kind beter uit te leggen, omdat die niet vanzelfsprekend is en dus meer woorden behoeft. Dat ik leef in een wereld waarin die liefde iets om uit te leggen is, waarin mijn zoon en ik iets te verantwoorden hebben, maakt me ongelukkig.

Het maakt me ongelukkig dat de vader van mijn kinderen een week na de geboorte van onze zoon een brief postte naar de rechtbank, waarin hij afstand deed van zijn kind. Hij hield de rechter voor dat hij niks met zijn zoon te maken wilde hebben om daarmee voor mij de weg vrij te maken onze zoon te kunnen adopteren.

Zijn tranen over die brief maken me ongelukkig.

Anderhalf jaar later stuurde hij dezelfde brief voor onze dochter.

Het maakt me ongelukkig dat zijn verlies nodig is om mijn vrouw en mij voor de wet ‘echte’ ouders te maken, dat ons wettelijk ouderschap de vader, mijn vriend, zijn rechten ontneemt.

Het maakt me ongelukkig dat de overheid het gezin waarin mijn kinderen groot worden niet erkent en we dat op een dag aan onze zoon en dochter zullen moeten uitleggen.

Ik ben vastbesloten te blijven vertellen wat me ongelukkig maakt, totdat het verandert.