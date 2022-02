Het lijkt me niks, een dickpic van de baas. Maar vijftien mails van drs. Harm van Wijk is ook geen pretje.

Het begon allemaal per ongeluk, mijn cursor raakte zijn pratende hoofd in een advertentiefilmpje. Er plopte een bestelformulier op. Drs. Harm had een gratis boek in de aanbieding. Een boek, en voor nop? Mijn twee hobby’s. (En wandelen, maar dat is nep, stiekem zet ik routes uit langs gratis boekenkastjes, en die roof ik dan leeg. Tegen naar buiten lopende huisvrouwen, van wie de kastjes zijn, roep ik: ‘Ze staan ervoor!’ Hun tekst, ik weet het. Door de opwinding roep ik het alvast zelf. Een soort dickpic, in feite.)

Romans verzamel ik. Maar het boek van drs. Harm geenszins, het ging over tien gouden beleggingsblunders, zoiets, weet ik veel, het duurde allemaal zo kort. Razendsnel klikte ik Harms formulier weg, zoals ik eerder meldde op deze plek.

‘Ja’, gaapt Jet. ‘Staat in die column niet al alles wat je over drs. Harm te vertellen hebt?’

Dank voor de opbouwende kritiek, over een uur scheert de zeis, en is het tsjop. Nee, dus. ‘Er is nog genoeg over drs. Harm te vertellen’, mompel ik.

Dat ik nooit meer van hem verlost raak, bijvoorbeeld, al weken ontvang ik om de haverklap mails, terwijl ik die vent nooit antwoord.

Is drs. Harm wel een vent? Of zijn drs. Harm een paar honderd Chinezen in een gecamoufleerd regeringsgebouw? Je hoort daar veel over, tegenwoordig. Laatst weer beveiligingscamera’s op straat, gemaakt in China, en volgens Rob en Annechien ook gebruikt in China. Vroeger kreeg je krachtige oplostabletten tegen ‘meekijkende Chinezen’. Nu is het zo.

Daarom denk ik niet meer dat Harm zichzelf is, eigenlijk. Eerst zag ik hem nog wel zitten in een flatje volgestouwd met boeken. Zijn truc was, dacht ik, dat hij zijn boek gratis noemde, maar te veel verzendkosten in rekening bracht. De paar euro’s verschil tussen brievenbuspost en een pakketje – dat was Harm.

Nee. In al Harms mails zitten linkjes naar nog meer gratis spullen of diensten, het kan niet op, en in zijn stijl sluipt iets mechanisch, Harm, let daar op.

‘Beste Peter’, schreef hij gisteren. ‘Goed nieuws! We hebben weer een (beperkt) aantal mogelijkheden om je aan te melden voor een GRATIS strategiegesprek.

In de afgelopen periode werden er weer honderden strategiegesprekken ingepland!

(Linkje.)

Iedereen die al een strategiegesprek heeft gehad, heeft aangegeven een super waardevol gesprek te hebben gehad!

Veel mensen willen zo’n waardevol gesprek inplannen, dus wacht niet te lang... als onze agenda vol zit is het niet meer mogelijk je strategiegesprek in te plannen.

Dus doe dat nu.

(Weer een linkje.)

Het is helemaal GRATIS en je hebt niets te verliezen; maar alles te winnen.

We spreken elkaar!

Harm van Wijk.’

Terugmailen: ‘Harm, vriend, waarom krijg ik er geen sambal bij? Hehehe.’Maar serieus, je bent doctorandus, dit is geen verdienmodel meer. Honderden gratis gesprekken, Harm? Jullie zijn Russen of Chinezen, Harm, die de AEX kapot willen maken. Jullie verspreiden heel nadelige adviezen, dat denk ik ervan, en stiekem graven jullie ongezien onze bitcoinmijnen af. Zodoende, Harm. Tot morgen, ik hoor het wel weer!