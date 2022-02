Vriendschap verbreken om vals vaccinatiebewijs?

Ik heb een vriend die in het denken over zaken als politiek en coronabeleid ‘van een andere kant’ is dan ik. Geregeld botsen wij als het over deze thema’s gaat. Onlangs biechtte hij op dat hij een GGD’er heeft omgekocht om vaccinatiebewijzen voor hem en zijn gezin te regelen. Hiermee bezocht hij horecagelegenheden. Ook is hij op dit coronapaspoort naar het buitenland op vakantie gegaan. Volgens mijn vrouw moet ik de vriendschap verbreken. Wat te doen? Man (40), naam bij redactie bekend

Bos bloemen

Een ongevaccineerde vriend van mij deed hetzelfde en betrad op een vervalst vaccinatiebewijs horecagelegenheden. Ik ben naar hem toegegaan en heb hem verteld dat ik geen vriendschap kan voelen voor iemand die zoiets doet en daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Hij reageerde er rustig op. Vervolgens bleek zijn partner om dezelfde redenen hun latrelatie met hem te willen pauzeren. Toen heeft hij zich alsnog laten vaccineren. Met een bos bloemen heb ik de vriendschap nieuw leven ingeblazen. Frank Venema (78), Rijswijk

Hij gaf u geen kans

Een verschil van mening binnen een vriendschap is geen reden om een vriendschap te beëindigen. Sterker: juist binnen vriendschappen kun je veilig van mening verschillen. Dat ís vriendschap. Het omkopen van een GGD’er door uw vriend staat geheel los van uw verschil van mening over politiek en coronabeleid. Dat uw vriend zijn omkoperij achteraf aan u opbiechtte, maakt zijn actie nóg kwalijker: hij gaf u als vriend niet eens de kans om hem van zijn actie te weerhouden. Met het kopen van valse vaccinatiebewijzen heeft deze vriend uw vertrouwen in hem onherstelbaar beschadigd en de vriendschap beëindigd. Daar kunt u niet veel meer aan veranderen. Tamar van Raalte (67), Den Haag

Ruimte

Ervan uitgaande dat uw vriendschap al wat langer bestaat, is deze meer waard dan eigen principes. Met de opvoeding van andermans kinderen hoef je het niet eens te zijn maar daar houd je je ook buiten. Ook wij hebben soms politieke meningsverschillen met vrienden maar hier is ruimte voor. Lisa Leijzer (20), Camille Bouwman (20), Nijmegen

Twee walletjes

Ik heb groot respect voor mensen die voor hun principes staan, maar uw vriend eet hier van twee walletjes. Toen ik midden in de coronapandemie ernstig ziek werd hebben vaccins en het navolgen van maatregelen door mijzelf en vooral anderen mogelijk mijn leven gered. Dat de overheid onbetrouwbaar is doet daar niks aan af. Een onbetrouwbare slapjanus als vriend hoef ik daar niet bij. Remco Smit (49), Oisterwijk

Uitdoven

De vriendschap zal vanzelf uitdoven als u uw burgerplicht doet en bij de politie aangifte doet van oplichting en valsheid in geschriften door uw ‘vriend’, en bij de GGD aangeeft dat er door een medewerker bij hen frauduleus wordt gehandeld. Dit moet uitgezocht worden. Uw ‘vriend’ brengt levens in gevaar door zo te handelen en velen die al twee jaar thuis zitten om ziekte en dood te voorkomen, voelen zich, op zijn minst, genomen. Evenals iedereen die zijn best doet in de zorg. Ik vind het een schande dat iemand zich zo schaamteloos en egoïstisch kan gedragen. Loes de Bruin (70), IJsselstein, oud-verpleegkundige

Vraag uw vriend niets meer te zeggen

Corona heeft ertoe geleid dat veel vriendschappen niet langer houdbaar bleken. U zou voor deze ene keer met uw hand over uw hart kunnen strijken en uw vriend vragen dit soort dingen niet meer aan u te laten weten, omdat het jullie uit elkaar drijft. Komt u vaker immoraliteiten en wetsovertredingen bij hem tegen, dan zegt u alsnog dag met het handje. Marcel Gerrits Jans (59), Groningen

Duidelijke bewoordingen

Uw vriendschap kan wel tegen een stootje. Een botsing heeft (nog) geen breuk opgeleverd. Luister voor een keer niet naar uw vrouw en laat uw vriend in duidelijke bewoordingen weten hoe u over zijn handelswijze denkt. Henk van Iperen (64), Alphen aan den Rijn

