Vreemd toch, hoe de behoefte om ‘anders’ te zijn zo vaak leidt tot uniformiteit

Onderweg naar de bakker werd mijn doorgang belemmerd door een groepje alternatieve Spaanse jongeren dat zo te zien in kleermakerszit uit de hemel op het trottoir was gevallen. Allemaal straalden ze hevig uit dat opzijgaan een knieval zou betekenen voor de normen van de onrechtvaardige klotemaatschappij die zij hartstochtelijk afwezen.

Zo ontstond een patstelling, waarin ik mij verwonderde over het feit dat de behoefte om ‘anders’ te zijn zo vaak leidt tot verbluffende uniformiteit - kapsels die duidelijk met dezelfde betonschaar gemodelleerd waren, gebatikte pofbroeken van dezelfde scharrige rommelmarkt. Daarna herinnerde ik me dat deze types in hun thuisland ‘perroflautas’ worden genoemd, een samentrekking van ‘hond’ en ‘fluit’.

Terwijl ik me verkneukelde over dat fraaie woord begon een meisje uit de kring op een grof stuk hout de eerste noten van ‘El Condor Pasa’ te blazen, boorde een schurftige hondenkop zich hijgend in mijn kruis, en was de werkelijkheid weer eens bijna te mooi om waar te zijn.