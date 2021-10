Vragen bij de dood van een oude rocker

Phoney, zanger van de vrijwel vergeten rockband Phoney and the Hardcore, is dood. In de muzikale hoogtijdagen van Herman Brood gold hij als zijn kroonprins. Erik Strack van Schijndel, zoals hij in werkelijkheid heette, hielp Brood aan het nummer I love you like I love myself’, en trok in diens kielzog naar het beloofde land Amerika. Daar zou het gaan gebeuren, maar het gebeurde niet. Een bekend liedje, maar ingrijpend als het over jou gaat.

Uit de schaarse berichten over zijn heengaan begrijp ik dat hij niet lang na Amerika coke ging dealen op Ibiza. Later dook hij grootschalig in de wiet, en ook dat spel verloor hij. Toen de bende waarvan hij deel uitmaakte in 2016 werd opgerold, werd Erik Strack veroordeeld tot 5,5 jaar in een Britse cel.

Hij was ziek, meer kan ik niet vinden. Zat hij zijn straf uit? Hoe oud was hij? Het verhaal van de verliezer wordt zelden goed verteld.