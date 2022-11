‘Vraag niet hoe druk ik het had toen ik alleen voor de zorg van zeven kinderen kwam te staan’

Siena Voppen-Wegkamp Beeld Aurélie Geurts

Siena Voppen zit er ‘prinsheerlijk’ bij, zegt ze. Ze heeft een ruime, lichte kamer met uitzicht op een uitgestrekt weidelandschap. En dat in een wel heel bijzonder woonzorgcentrum in het Drentse dorp Nieuw-Schoonebeek. Haar onderkomen is de creatie van haar vier dochters, die er ook enkele dagen in de week werkzaam zijn, met nog 35 werknemers en 40 vrijwilligers.

Siena’s dochters konden het niet aanzien dat hun hoogbejaarde moeder steeds minder aanspraak had in haar dorp, door het verdwijnen van de bibliotheek, het postkantoor en de laatste winkel. Bij gebrek aan een voorziening voor ouderen besloten ze het leegstaande dorpscafé De Zwarte Racker te kopen en lieten het verbouwen tot een woonzorgcentrum met dagbesteding voor zestien ouderen uit de buurt. In december 2018 mocht Siena Voppen de eerste steen leggen, zo staat te lezen op de zwarte plaquette die naast de ingang in de muur is gemetseld. En zo kwam de 100-jarige er twee jaar geleden zo vorstelijk bij te zitten. Ze is een spraakwaterval, heeft een feilloos geheugen en leest dagelijks haar regionale krant zónder bril.

Er moet iets goed gegaan zijn in het grootbrengen van uw kinderen, dat zij deze mooie woonplek voor u hebben gerealiseerd en bestieren.

(Met een bescheiden lachje:) ‘Ik heb mijn best gedaan. Ik heb acht kinderen in acht jaar gebaard: vier dochters en vier zoons. Toen Ria, Lenie, Annie en Gerda vertelden over hun plan het dorpscafé te kopen, dacht ik: waar beginnen ze in godsnaam aan? Ik kan je vertellen dat het niet vanzelf is gegaan. In het begin was er weerstand. Al die vergaderingen die gevoerd moesten worden om tot elkaar te komen, uit nieuwsgierigheid ging ik er vaak naartoe.

‘Nieuw-Schoonebeek was een dood dorp geworden. Er was geen winkel meer, geen postkantoor en de bibliotheek was wegbezuinigd. Daardoor waren er geen plekken meer om mensen te ontmoeten voor een praatje. In 2008 begonnen mijn dochters hier met dagopvang voor ouderen en toen zij zagen dat het dorpscafé leegstond, kwamen ze op het idee daar een woon- en ontmoetingscentrum voor ouderen te beginnen. Je moet het maar aandurven.’

Wat heeft u uw kinderen in de opvoeding meegegeven?

‘Dat je niet voor jezelf leeft, maar er bent om goed voor een ander te zijn. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. De paar centen die ze over had, gaf ze aan goede doelen. Dat doe ik ook. Ik steun er heel wat: Unicef, het Kinderkankerfonds, de Nierstichting, de Hartstichting en zo nog meer. Je hoort wel zeggen dat donaties aan de strijkstok blijven hangen van hulporganisaties. Maar zo wil ik niet denken. Mijn geld zal heus goed terechtkomen.’

Hoe kijkt u naar de tijd waarin we nu leven?

‘Het verbaast mij hoe er met geld wordt omgegaan. In mijn jeugd had bijna niemand geld. Tegenwoordig zijn er veel mensen die het heel royaal hebben. Als je leest hoeveel sommigen verdienen, en hoe ze leven… Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind dat mensen die het minder hebben meer moeten krijgen. Als ik op televisie een vrouw in een ander land met een doodziek kind op de arm tien kilometer zie lopen om water te halen, dan raakt mij dat. Het raakt mij ook als ik iemand van het personeel hier hoor zeggen dat ze slecht slaapt door de hoge energierekening.’

Hoe waren de levensomstandigheden in uw jeugd?

‘We woonden in een kleine boerderij midden in het veld, niet ver van waar ik nu woon. We hoefden nooit naar de winkel en leefden heel gezond, want aten van de gewassen die we in de tuin verbouwden: verschillende soorten bonen, groenten en fruit. We hadden een appelboom, rode bessen, kruisbessen, blauwe bessen. En een paar koeien en varkens en een stel kippen. Van de melk maakte mijn moeder boter. Elke dag bakte ze een groot wit brood in een kachel met turf. Een thermostaat was er toen niet, maar niet één keer is een brood verongelukt. Voor eigen gebruik verbouwden we een paar tabaksplanten. In die tijd rookten alle mannen, mijn vader en zes broers ook.

Op 6 juni 1951 trouwde Siena in Weiteveen met haar Harm. Ze kregen samen vier dochters en vier zonen. Harm overleed toen hij 53 was. Zeven kinderen woonden toen nog thuis, van wie de jongste 14 was. Beeld Aurélie Geurts

‘De vloer van ons huis was van leem, bestrooid met zand. Als het zand vies was geworden, werd het vervangen door een nieuwe laag. We verlichtten de kamer met petroleumlampen. Mijn moeder zat vaak bij zo'n lamp te spinnen. Ging je ’s avonds naar de buren een eind verderop, dan nam je een petroleumlamp mee, want straatverlichting was er nog niet.

‘Mijn vader overleed toen ik 4 jaar was aan een longontsteking. Mijn moeder heeft daarna alleen de boerderij gerund en haar gezin met zeven kinderen opgevoed. Ik bewonder hoe zij dat heeft gedaan. Ze was een lieve moeder, altijd aan het werk en klaagde nooit. Ze moest elke cent die ze had, en dat waren er weinig, omdraaien. Maar veel kosten hadden we niet: we hadden geen waterleiding, geen stroom, geen tv, geen telefoon. Mijn moeder kon best opnieuw trouwen, maar dat wilde ze niet voor de kinderen. Haar man had een stiefvader gehad en daar had hij geen goede herinneringen aan, daardoor durfde ze het niet aan.

’Ik was 17 jaar toen de oorlog uitbrak, maar ik heb er weinig van gemerkt. We woonden geïsoleerd, ons leven ging door. Mijn broers moesten werken in Duitsland, turfsteken, en ik hielp mijn moeder op de boerderij. Pas na de oorlog hoorde ik wat er met de Joden was gebeurd, vreselijk. Ik kan er niet bij dat mensen tot zulke gruweldaden in staat zijn. Ook wat nu in Oekraïne gebeurt, begrijp ik niet. Al die doden en vernielingen, voor een stukje land. En Rusland is al zo groot.’

Met welke taboes ben u grootgebracht?

‘Over seksualiteit werd niet gepraat. Toen ik verkering kreeg met Harm zei mijn moeder alleen ‘dat ik moest oppassen’. Waarmee en waarom wist ik niet. Hoe kinderen op de wereld kwamen, daarover was mij ook nooit iets verteld. Het enige wat je te horen kreeg was: als je trouwt, krijg je kinderen. Dat ging kennelijk vanzelf. Wie in die tijd zwanger trouwde, moest een zwarte trouwjurk dragen. Ik mocht in het wit, want was een braaf meisje.

‘Ik was 16 jaar toen ik op de wc ineens zag dat ik heel erg bloedde. Ik ga dood, dacht ik. Die nacht sliep ik bij mijn moeder in bed en toen zag ze in de ochtend dat de lakens rood waren. Het enige wat ze zei was: ‘Dit krijg je elke maand.’ Ik had geen idee wat er met mijn lichaam gebeurde. Mijn moeder maakte van hemden en broeken een dikke band met knopen voor en achter die ik moest dragen als ik ongesteld was. Maandverband was er niet. Toiletpapier ook niet. Naast het toilet, een gat in een hok, lag een stapel kranten. De ton waarin je behoefte terechtkwam, werd eenmaal vol opgehaald. Er is zo veel veranderd, maar het ging allemaal heel geleidelijk. Je gaat automatisch met de tijd mee.’

Kon u doorleren na de lagere school?

‘Ik heb alleen lagere school gedaan. Verder leren kon niet, en daarmee was de kous af. Ik ging mijn moeder helpen in huis en op het land. En toen ik ouder was, deed ik de huishouding in een gezin met 14 kinderen. Ik werkte van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond. Als ik begon, stond er al een grote tobbe met wasgoed voor mij klaar. Ik zie nog de lange waslijn met katoenen luiers voor me. Nadat ik met Harm was getrouwd, stopte ik met werken. Hij verdiende de kost als vrachtwagenchauffeur en was een goede vader voor onze kinderen. Hij heeft niet één ook maar één tik gegeven.’

Heeft u gemist dat u niet kon doorleren?

‘Dat heb ik altijd jammer gevonden. Ik was de beste leerling van de klas en kon van iedereen het mooiste schrijven. Andere meisjes in het veengebied gingen vaak naar de huishoudschool. Een van mijn dochters heeft weleens gezegd dat ik ver had kunnen komen. Maar van het leven zelf kun je ook veel leren. In de gezinnen waar ik heb gewerkt, heb ik veel levenservaring opgedaan. Ik leerde dat ieder mens anders is. Ik kreeg te maken met twee type huisvrouwen: de ene gaf mij haar gevulde portemonnee met briefjes en munten mee voor de boodschappen, de andere haalde al haar geld eruit, en liet alleen een briefje van 10 zitten, zodat ze precies kon zien hoeveel ik had uitgegeven. Haar hele huiskamer heb ik voor haar behangen en daar wilde ze mij maar 10 gulden voor geven. Ik zei: daar doe ik het niet voor. Ik heb ervan geleerd dat ik zo niet wil zijn. Ik ben een vertrouwensmens.’

U bent vrij jong weduwe geworden

‘Ik was 53 toen mijn man overleed. Nog zeven kinderen woonden thuis, de jongste was 14 jaar. Ik ben weer aan het werk gegaan, in de huishouding. Je moet mij niet vragen hoe druk ik het in die tijd had. Elke week breide ik een trui voor de kinderen en ik zat vaak nog in de nacht kleding te maken. Mijn geluk is dat ik heel sterk ben, ik ben mijn hele leven maar één keer ziek geweest en dat ging vanzelf weer over.’

