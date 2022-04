Voormalig uitgever maakte met zijn scherpe tong niet alleen maar vrienden in het Amsterdamse literair milieu

Ronald Dietz. Beeld Privécollectie

‘Een uitgesproken man’, oordeelt Lotte Dietz over haar vader Ronald Dietz, in de jaren negentig een roemruchte directeur van uitgeverij De Arbeiderspers. Hij was authentiek, levenslustig, humorvol. Maar, bekent ze, hij was ook een ‘lastige’ man. Dominant. Recht voor z’n raap, op het botte af.

Ook zoon Dylan schetst een complex beeld. Dietz kon mensen enorm inspireren, maar had een scherpe tong. ‘Je kon vaak heel leuk met hem praten, maar soms kon hij je zomaar pijnlijke dingen voor de voeten werpen. Hij was een man die vaak relaties testte.’

Dietz was directeur van De Arbeiderspers tussen 1991 en 2000, een stormachtige periode waarin hij vrienden en vijanden maakte en uiteindelijk met flinke ruzie vertrok. Een geestige man, vonden collega's, maar soms ook intimiderend. Sommige auteurs vonden hem maar een commerciële botterik. Dietz was in ieder geval nadrukkelijk aanwezig in het Amsterdamse boekenwereldje – zijn naam haalde geregeld de kranten. Afgelopen februari overleed hij in zijn woonplaats Groningen.

De kiem van Dietz’ karaker

De kiem van Dietz’ lastige karakter, zo denken zijn kinderen, ligt in zijn moeilijke jeugd in Groenlo. Hij heeft twee zussen, zijn vader is hoofddocent op het plaatselijk schooltje en zijn moeder is huisvrouw.

Dietz veracht het provinciaalse Groenlo. Om zich af te zetten – met name tegen zijn niet-literaire vader – zit hij dagelijks met zijn neus in de romans. Hij correspondeert met dichter Jan Hanlo en nodigt auteurs uit voor lezingen. De literatuur verheft hem intellectueel, maar maakt hem ook verwaand, betweterig – ruzie is voor Dietz zo gevonden.

Zodra Dietz op eigen benen kan staan, vlucht hij naar Groningen om er Nederlands te studeren. Daarna staat hij als leraar Nederlands een paar jaar voor de klas – een positie die hem zeer bevalt, omdat hij eindelijk anderen met zijn liefde voor literatuur kan aansteken. Toch verlaat hij het onderwijs voor een baan als redacteur bij de educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff, waar hij tal van manieren bedenkt om jongeren warm te krijgen voor boeken. Het bekendst is zijn serie Grote Lijsters: literaire meesterwerken, gedrukt in pocketformaat, en voor een paar euro verspreid onder scholieren.

Uitgeeffilosofie

Vanwege zijn commercieel inzicht wordt hij in 1991 aangesteld als directeur van De Arbeiderspers. Ondanks de grote namen – Cees Nooteboom, Jeroen Brouwers en Joost Zwagerman – gaat het niet goed met de uitgeverij. Aan Dietz de taak om er weer een florerend bedrijf van te maken.

Dietz vat het werk als volgt op: om literair hoogstaand werk – dat niet altijd even rendabel is – mogelijk te maken, moet je af en toe een verknoopknaller uitgeven. Deze filosofie valt niet overal even goed binnen De Arbeiderspers. Dietz haalt weliswaar literaire meesters als Michel Houellebecq binnen, maar oogst ook kritiek met de uitgave van sensationele, maar onrijpe debuutromans. Met name schrijver Jeroen Brouwers neemt hier aanstoot aan. Brouwers omschrijft Dietz in het genadeloze pamflet Extra Edietzie als iemand die het ‘uitsluitend om geld’ gaat.

Laatste jaren

In 2000, toen Dietz zich onmogelijk had gemaakt bij zijn collega’s, was het over en uit voor hem in Amsterdam. Zijn tweede huwelijk was inmiddels ook stukgelopen. Dietz keerde terug naar zijn oude nest Wolters-Noordhoff in Groningen; de laatste jaren was hij directeur van een opleidingsbedrijf.

Bitter was hij tegen het einde niet, vertelt dochter Lotte. Ondanks zijn pittig karakter had hij het vermogen met zijn charme en belezenheid telkens mensen aan zich te binden. Op zijn uitvaart waren zat familieleden, vrienden en collega’s uit zijn recente arbeidsverleden.

Maar vrede met hoe het allemaal was verlopen, had hij ook niet: twee gestrande huwelijken en een literair milieu dat nooit meer naar hem – man van de letteren – had omgekeken. Tot het laatst stak hem dat nog wel eens.