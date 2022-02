Voormalig feestbeest José (57) kan héle leuke rondjes draaien met haar scootmobiel

José 't Hart Beeld Jan Dirk van der Burg

José ’t Hart (57)

Amsterdam

José is vandaag van bril tot moonboots in het rood, een goed voorbeeld van achteloos doorstylen voor gevorderden. ‘Tsja, áls je wat aantrekt, trek dan wat leuks aan, toch? Ik was vroeger nogal een feestbeest, maar dansen wordt tegenwoordig lastig. Hoewel ik wel heeele leuke rondjes kan draaien met mijn scootmobiel, hahaha.’ De gewrichten mogen dan wat tegenwerken, haar gevoel voor humor is bepaald niet aangetast, inclusief het authentieke lachsalvo waarmee ze vaak haar zinnen afsluit. ‘Ik ken jouw rubriek wel hoor. Zelf hou ik erg van lezen, maar ik ben wel een beetje van het intellectuele, snobistische segment. Ik heb een Russische periode gehad, Oudengels veel gelezen en nu zit ik in Zo God het wil, van Niccolò Ammaniti. Mooi hoor, als kind las ik de heeele tijd, zelfs bij het afdrogen van de afwas. Zei mijn moeder: ‘Leg-dat-boek-néér!’ En op de havo had ik alles van de leeslijst allang gelezen. Of ik nog wat leuks ga doen? Nou, mijn hond Aysya laten poepen. Mooie naam hè? Is een palindroom, dat leek mij erg mooi voor een hond. Maar goed, waar wil je mij hebben, schat?’