Voor veel 18-jarigen van nu is er helemaal geen kast om in te zitten

De discussie over de seksuele geaardheid van Amalia vind ik zo dom en middeleeuws dat ik bijna niet kan kiezen. Gelukkig hoef ik niet te kiezen, dus ik ga voor dom én middeleeuws.

Het begon ermee dat allerlei mensen (lees: domme mensen op Twitter) zich afvroegen of Amalia lesbisch was, omdat het boek over haar geschreven werd door Claudia de Breij. Dit is de idiootste gedachtenkronkel die ik ooit over de schrijver van een biografie en de gebiograafeerde ben tegengekomen.

Ik vind het ook raar dat mensen, als ze de naam Claudia de Breij lezen, onmiddellijk en uitsluitend nog denken: LESBISCH. Dus als Claudia de Breij wordt gevraagd om een geitenboerderij te openen, is dat meteen een lesbische geitenboerderij, en als er later een straat naar Claudia de Breij genoemd wordt, is dat een lesbische straat.

De ernstige media beschouwden het gerucht – kun je dit überhaupt een gerucht noemen? – als serieus te nemen onderwerp. In de Volkskrant stond gisteren, in een artikel over Amalia naar aanleiding van het verschijnen van het boek: ‘Een huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht, zoals onlangs onderwerp van discussie was, zal niet aan de orde zijn: De Breij voorspelt, ‘jaren na nu, een prins-gemaal aan de horizon’.’

Nou, we kunnen allemaal opgelucht ademhalen.

Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Ik zal het uitleggen aan de boomers onder ons. (Ik ben zelf heel jong, ik ben 46.)

18-jarigen van nu, althans, vele 18-jarigen, zeker als ze in een vrije, gemengde omgeving opgroeien, zijn helemaal niet meer bezig met homo zijn, of hetero, of bi. Ze zijn gewoon iemand en ze vallen gewoon op iemand. De ene week op een jongen, de andere week op een meisje. De week daarna op iemand van wie het gender niet nader te duiden is.

Net zoals ze nog niet weten wat ze later voor werk gaan doen en of ze kinderen willen, hebben ze geen keuze rondom hun seksualiteit gemaakt, en (tromgeroffel) gáán ze die keuze misschien ook wel nooit maken.

Daarbij steken ik en andere oudere volwassenen natuurlijk af als een dom zooitje. Waarom besloten wij op ons 10de dat we hetero waren? Wisten wij veel! We hadden zoveel lol kunnen hebben! Met al ons geklets over die kast, waar je in kunt zitten, of waar je uit moet komen.

Voor veel 18-jarigen van nu is er helemaal geen kast. Misschien voor Amalia ook niet. Of wel. Misschien is ze duizend procent hetero: ook prima. Het gaat ons niks aan. En misschien moeten we voorspellingen over wie er over jaren na nu aan Amalia’s horizon verschijnt, überhaupt niet serieus nemen.

O, en een prins-gemaal hoeft geen piemel te hebben. Maar dat leg ik nog wel eens uit.