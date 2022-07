Voor striptekenaar Dick Vlottes (1932-2022) voelde een afspraak met Marten Toonder als een bezoek aan de dokter

Dick Vlottes

Welbeschouwd vond striptekenaar Dick Vlottes de grote meester Marten Toonder een enorme klier. Zijn wekelijkse gang naar de Toonder Studio’s – na de oorlog het walhalla voor striptekenaars – voelde voor hem als een bezoek aan de dokter. Met afgrijzen en ergernis zag hij hoe Toonder met een gummetje zijn potloodtekening bewerkte. ‘Toonder wilde overal zijn stempel op zetten’, zei hij later.

Dick Vlottes was striptekenaar uit overtuiging. Heel vaak heeft hij moeten vertellen hoe hij, een gewone jongen uit Beverwijk, met een tuinman als vader, zo verslingerd kon raken aan het tekenen. Als 14-jarige tekende hij een levensgrote farao op de muur van zijn slaapkamer. Hij ging naar de grafische school en ruilde die in voor een schriftelijke cursus tekenen en boeken over de anatomie van mens en dier.

Hij tekende poppetjes, perspectief, diepte. Vanzelf ging het niet. De prijskaartjes van de slager waren zijn eerste betaalde werk. Zijn eerste eigen stripheld was Tarzan, de gespierde jungle-hero. ‘Dat was pulp hoor’, zou hij later over die stripboekjes zeggen. Omdat hij hogerop wilde, stuurde hij sollicitatiebriefjes met eigen werk naar de Toonder Studio’s. Twee jaar duurde het en toen kon hij toetreden als freelancer. Hij boog zich over Tom Poes, heer Bommel, Kappie, onnoembaar veel andere stripfiguren, waarna hij zijn eigen krantenstrip Minter en Hinter kreeg, getekend naar verhalen van Paul Biegel en eigen verhalen.

‘Het ontwerpen van personages is niet eenvoudig. Je moet ze van voren, van achteren en opzij kunnen tekenen. Tom Poes en heer Bommel waren zo geconstrueerd dat je een stoeltje altijd op een bepaalde manier moest tekenen om ze te kunnen laten zitten. Donald Duck en Mickey zijn elastische figuurtjes, daar kun je van alles mee doen.’

Vlottes’ magnum opus werd Senmoet de Egyptenaar, een beeldverhaal over zijn eigen fascinatie dat speelde in het oude Egypte met zijn tempels en piramiden. Toen christelijke krantenlezers zich beklaagden over de vele goden en de weelderige vrouwen – gemodelleerd naar Brigitte Bardot en Sophia Loren – stopte de strip.

63 jaar geleden trouwde Vlottes met de coupeuse Dini Scheffer. Ze betrokken een nieuwbouwhuis in Beverwijk waar hun twee kinderen werden geboren en waar op zolder nog altijd de geur hangt van Oost-Indische inkt en plakkaatverf. Ze gingen er nooit weg en stoppen met tekenen deed Vlottes evenmin. Zijn werk was vaak anoniem, zoals de razend populaire wikkels van de Bazooka-kauwgum of de boeken, spelletjes, kussens en puzzels rondom De Fabeltjeskrant. De strips ‘Johan Cruyff geeft voetballes’ tekende hij onder naam voor De Telegraaf.

Het was een taaie bezigheid, een moeizaam beroep, dat tekenen van strips, vond Vlottes. Hij heeft ongelooflijk veel getekend, maar is nooit gerekend tot de groten in zijn vak. Ten onrechte, vindt vriend en bewonderaar Theo Keijzer. ‘Hij was een bescheiden man. Ik denk dat hij ondergewaardeerd is. Zelf vond hij dat helemaal niet erg. Hij zat het liefst op zolder te tekenen. Hij zocht het publiek niet op.’

Negen jaar geleden overleefde de tekenaar een gescheurd aneurysma dankzij snel handelen van Dini. Hij kwam uit het ziekenhuis met de boodschap dat hij het een volgende keer niet zou overleven en dat er hoe dan ook een volgende keer zou komen. ‘Ik heb een mooi leven gehad’, zei hij berustend en op 5 juni overleed hij, 89 jaar oud.

‘Hij was een einzelgänger, een grote vriendenkring had hij niet nodig’, zegt zijn zoon Guido, zelf ook tekenaar en schilder. ‘Echt een perfectionist. Het was voor ons heel bijzonder om al die verhalen te zien ontstaan aan de tekentafel. Het proces van schrijven en schrappen is onvoorstelbaar intensief. Alles deed hij zelf. Zelfs het inkleuren. Allemaal op zolder, dat was zijn domein.’