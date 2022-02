De geweldige nieuwe film van Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, gaat, zoveel hebben de recensenten opgemerkt, over boy meets girl. Beter gezegd, ietwat puistige, gezette puber, gespeeld door de zoon van Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, ontmoet een vrouw, ongeveer tien jaar ouder, met een Joodse neus (dat wordt in de film gezegd), gespeeld door Alana Haim, van de rockband Haim.

De recensent van The New York Times, Manohla Dargis, nam aanstoot aan enkele stereotyperingen, bijvoorbeeld dat de witte eigenaar van een Japans restaurant Engels spreekt met een zogenaamd Japans accent. ‘Deze momenten zijn goedkoop en dom’, schreef ze. Voor sommigen is de wereld een kleuterschool, de burger een kleuter die het onwenselijke bespaard moet worden. Zelfs zij kon haar enthousiasme niet onderdrukken.

Richard Brody in The New Yorker meende dat Licorice Pizza een antwoord is op Once Upon a Time... in Hollywood van Quentin Tarantino, omdat Anderson de mythes van Hollywood zou ontmantelen in plaats van die te omarmen. Dat gaat wat ver, maar Anderson wint het van Tarantino. Brody eindigt ermee dat de film ook een ode is aan de jeugd van de filmkunst – film is een relatief jonge kunstvorm –, aan jeugd in het algemeen.

Merkwaardig genoeg adviseerde The New Yorker me vervolgens een artikel uit 2017 in datzelfde tijdschrift te lezen (ik las online) over de filosoof David Benatar, die het antinatalisme aanhangt: mensen lijden per definitie, beter om geen kinderen te krijgen. Benatar, zo blijkt uit het artikel van Joshua Rothman, is intrigerend, om niet te zeggen mysterieus. Hij wil niet zeggen of hij zelf kinderen heeft.

‘Ik ben allicht hypocriet’, voegt hij eraan toe, ‘maar mijn argumenten kunnen nog steeds geldig zijn.’

Ik zat in het vliegtuig naar New York, sloot mijn ogen en probeerde uit alle macht het antinatalisme en de verrukkingen van de jeugd met elkaar te verenigen.