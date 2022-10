Voor Roos Abelman is geluk een toilettas met veel vakjes die je ook kunt ophangen

Roos Abelman en gezin. Beeld Erik Smits

Roos Abelman (46) en co zijn nogal goed geluimd, want kijk maar: zojuist heeft de oudste dochter (9) onder luid gejuich van moeder, vader (52) en jongste zus (6) 15 euro (in kinderogen al snel zo’n 1.000 euro) weggekrast op het winnende lot uit een stapel van, geen grap, zo’n vijfhonderd cadeau gekregen loten. ‘We zijn een tijdje geleden getrouwd en kregen van alle 120 gasten een stapeltje krasloten, goed bedacht, maar ook doodvermoeiend. Ik ben helemaal murw gekrast.’ Dat ze na twaalf jaar samenzijn haar man nu opeens man in plaats van vriend mag noemen, gaat niet vanzelf, trouwens. ‘Best wel wennen. Maar vooral heel leuk.’

Nog meer reden voor feest in huize Abelman: dit radiodier mocht deze week onthullen dat ze vanaf nu ook op televisie is te zien, om het programma Mediastorm te presenteren. Nu is het niet per se zo dat het een langgekoesterde droom was om eens een keer in beeld te komen, maar geweldig is het wel. ‘Ik wil gewoon heel graag programma’s maken die ergens over gaan. Dat blijken ze dus ook op tv te doen. We maken afleveringen over de dynamiek van media, en over de vraag: hoe komt een publieke opinie tot stand?’ En net zo belangrijk als het thema zijn de emolumenten die bij het televisiebestaan horen. ‘Ik heb nu een stylist, die me een kledingstuk toegooit, en dan staat het gewoon meteen heel goed. Zij is echt geweldig.’

En nu niet denken dat deze carrièrestap het hoogtepunt van haar week is. Nee. Er is nog iets veel groters. Iets veel belangrijkers. Iets veel gelukmakenders. ‘Ik heb afgelopen week een nieuwe toilettas gekocht. Hij is perfect. Je kunt hem ophangen, maar hij blijft ook rechtop staan als je ’m neerzet, en alle flesjes kunnen er rechtop in. Hij heeft allemaal vakjes. Volgend weekend trouwt mijn zusje in Italië, dan ga ik ’m ontmaagden. Op zo’n gouden vondst kan ik heel lang teren. Ik heb niet veel nodig in het leven.’

Groot geluk. Dat is altijd relatief.