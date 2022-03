Voor politieman Arie Vermeulen maakte het niet uit of je een junk was of de burgemeester

Arie Vermeulen met zijn Duitse herder Tammo. Beeld privé-archief

In zijn jaren bij het Basisteam Zuidoost-Drenthe had Arie Vermeulen regelmatig wat te stellen met motorclub No Surrender. Bijvoorbeeld als captain Henk Kuipers een ride out wilde organiseren door het centrum van Emmen. ‘Dan ging Arie, met net zo’n wilde baard als Kuipers, even een wat hij noemde ‘grote mannen-afspraak’ maken: het wordt geen puinhoop in onze stad.’

Peter Tromp zag hoe zijn charismatische collega en vriend dezelfde modus hanteerde tijdens boerenprotesten. Arie sprak de actievoerders toe op een wijze die gezag inboezemde. ‘Hij gaf ruimte en suggereerde een wederzijdse afspraak. Maar uiteindelijk deden ze precies wat hij wilde.’

Rechttoe rechtaan

Arie Vermeulen werd geboren in Nieuw-Buinen. Net over de grens in Drenthe, de provincie waar hij vanaf zijn in dienst treden bij de politie in 1978 tot eind 2019 gestationeerd was. Al voelde hij zich meer Groninger, zegt Tromp. ‘Type ruwe bolster, blanke pit. Rechttoe rechtaan en zonder aanzien des persoons. Het maakte voor Arie niet uit of je een junk was of de burgemeester.’

Vermeulens vader was glasblazer. Zijn beide ouders overleden jong. Het leidde tot een hechte band met zijn zus en broertje – en later met zijn eigen kinderen. ‘Hij had zelf nooit de luxe gekend terug te kunnen vallen op zijn ouders. Dat wilde hij ons wel bieden’, zegt zijn oudste zoon Hans.

Vermeulens loopbaan begon, zoals hij later zelf zou zeggen, ‘aan de verkeerde kant’. Nadat hij als tiener met de brommerclub wat had uitgespookt, belandde hij in het cellencomplex in Stadskanaal. Uitgerekend op dat bureau zou hij eindigen als clusterchef, na een loopbaan van ruim 43 jaar bij de politie. Dat zijn beide zoons Hans en Rob via omwegen uiteindelijk ook bij de politie belandden, vervulde hun vader met trots. ‘Al heeft hij ons nooit gepusht.’

Vermaard roerei

Volgens vriend en collega Tromp werd de in Nieuwe Pekela woonachtige Vermeulen politieman om zijn lokale samenleving dienstbaar te zijn. Ook thuis stond altijd een logeerbed klaar, zegt zoon Hans. Zat je in de problemen met het leven of de liefde, dan kreeg je een luisterend oor en een borrel. En de volgende ochtend een vermaard roerei.

Toch liet Vermeulen zich niet op zijn goedheid voorstaan. De mate waarin hun vader velen vaak in stilte bijstond, in de echte en de virtuele wereld – waarin hij op Facebook actief was – merkten zijn nabestaanden pas aan de enorme hoeveelheid steunbetuigingen van binnen en buiten het korps.

Na meerdere scheidingen ontmoette hij Ina bij de toneelvereniging, met wie hij de laatste twaalf jaar van zijn leven doorbracht. En hoewel hij zo’n opa was die bezwoer nooit een vaste oppasdag te willen, ging hij na de geboorte van zijn kleindochter meteen voor de bijl. De politie kon altijd op hem rekenen, maar de donderdag was heilig voor ‘opa Tammo’ (de naam van Arie en Ina’s Duitse herder).

Viking

Vrienden en collega’s noemden hem een Viking, en niet alleen vanwege zijn woeste baard. Vermeulen had grote interesse in de geschiedenis, cultuur en mythologie van het Scandinavische volk. Met zijn broer deelde hij een tatoeage met een runenteken.

Vermeulens overleed op 62-jarige leeftijd aan een hartkwaal, zijn dood zag niemand aankomen. Vorig jaar fietste hij nog van Pekela naar Zweden. Als training fietste hij dagelijks naar en van zijn werk veertig kilometer om.

Op 1 januari draaiden Tromp en hij nog de ochtenddienst, zodat jongere collega’s hun roes konden uitslapen. ‘Toen voelde hij zich niet zo lekker.’ De dokter schreef twee weken rust voor. Vrijdag 14 januari overleed Vermeulen. Tijdens zijn uitvaart vormden honderden collega’s een erehaag.