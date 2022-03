Algoritmes kunnen veel met gegevens die zijn ingevoerd. Laat iemand van vlees en bloed na ze te informeren dat die gegevens zijn veranderd, dan kunnen ze gênante dingen doen. Onlangs zat er een aansporing van LinkedIn in mijn mailbox om een collega te feliciteren met zijn 25-jarig jubileum op het werk. Dat algoritme van LinkedIn wist niet wat ik wist, namelijk dat die collega was ontslagen. Het kan pijnlijker. Vorig jaar kreeg ik een aansporing van LinkedIn een helaas te jong gestorven Oost-Europese vriend te feliciteren met zijn werkjubileum. Had een mens in plaats van een algoritme mij op dat jubileum geattendeerd, dan had ik teruggemaild: zoiets gaat niet op een kerkhof.

In analoge tijden had je mensen die na hun dood de Paardrijbode of de TrosKompas bleven ontvangen omdat nabestaanden waren vergeten de abonnementen op te zeggen. Dan kwamen er aanmaningen of werden die abonnementen wegens wanbetaling stopgezet – zo gaat dat bij betaalde diensten. Bij al die gratis digitale diensten is dat anders: als nabestaanden iemands digitale identiteit niet uitwissen, kunnen die tot in de lengte der dagen werkjubilea aankondigen. En zie er als nabestaande maar eens achter te komen van hoevéél digitale diensten een overledene gebruikmaakte. Voor je het weet vergeet je iets en zijn mensen jaren na hun dood nog klant bij Amazon.

Algoritmes handelen 24/7 onberispelijk op basis van data. Zijn dataverstrekkers nalatig of onwetend, en dat zijn ze weleens, dan krijg je wat een tijdje terug gebeurde bij bol.com: dat informeerde liefhebbers van Russische literatuur dat ‘de nieuwe Tolstoj’ eraan kwam. ‘Oorlog en vrede is het nieuwste boek van Lev Tolstoj en is nu te reserveren bij bol.com.’ Ik had die nieuwe Tolstoj al gereserveerd in 1869. In 2022 wordt de nieuwe Tolstoj op sociale media aangeboden onder de gloednieuwe titel ‘Speciale militaire operatie en vrede’.