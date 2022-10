Het was nog vroeg maar al zonnig. Voor het station botste ik op een jongen met pupillen als knikkers, die duidelijk nog niet had geslapen en dat ook niet van plan was. Hij keek me recht aan, spreidde zijn armen en sprak in opperste gelukzaligheid: ‘Het is gebeurd, man. Het is fakking ein-de-lijk gebeurd.’

‘Wat?’ vroeg ik.

‘Ik heb gezoend met Judith!’ Als om de herinnering te herbeleven, omhelsde de jongen zichzelf. ‘Weet je hoe dat is, man? Als je elkaar al zolang kent, maar het nooit hebt durven zeggen. Dat je het er dan een keer uitfloept, door dat pilletje denk ik, en dan… o man! Weet je wel hoe fakking geweldig dat voelt?’

Het was geen vraag maar een poging het ongelooflijke te bevatten door het hardop uit te spreken tegen een willekeurige voorbijganger. Intussen maalde hij woest met zijn kaken. Straks, dacht ik, als je pilletje is uitgewerkt, waar is Judith dan?