Voor de taalgevoeligen is het een opluchting dat Trumps sociale medium zo’n fiasco is

We mogen dan leven in het ‘post-truth’-tijdperk, je kunt nog altijd een truth posten. Zo heten namelijk de berichten op Truth Social, de door Donald Trump gelanceerde kloon van Twitter. Je kunt ook andermans truth ‘re-truthen’. Hoe zou je de gebruikers van het platform noemen? Truthers? Trutheraars? Wat is het werkwoord? Truth, truthte, getrutht?

Nee, voor de taalgevoeligen is het een opluchting dat Trumps nieuwe speeltje vooralsnog een fiasco is. Toch hoop ik stiekem dat hij blijft doormodderen, en dat andere machtsbeluste rijkaards in zijn kielzog straks ook allemaal hun eigen sociale medium willen hebben. Gewoon voor de status, naast hun superjacht.

Eén Twitter zorgt voor een permanente verbale burgeroorlog, maar als het er honderd zijn is het voor niemand meer bij te benen. Hoe meer afsplitsingen, hoe sneller elk platform een veredelde appgroep wordt. De waarheid krijg je er niet mee terug, maar goed, die waren we toch al voorbij. Het wordt tenminste lekker rustig.