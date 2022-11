‘Voor de oerknal was er niks. Maar wat is dan ‘niks’?’

Elin Francisca: 'Deze muur is voor mij een magische plek.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Winsum bij mijn moeder Marieke (30), vader Rutger (31) en mijn broertje Finn (6). Één nachtje in de twee weken ben ik bij mijn biologische vader Roley (40) samen met mijn halfzusje Tara (6). De muur van mijn kamer heeft mijn oma Maria Madelon (55) geschilderd. Ik heb zelf het ontwerp getekend met elfjes, eenhoorns, uilen van Harry Potter en vlindertjes. De muur is een magische plek voor mij.’

Waar ben jij goed in?

‘Dansen. Ik begon toen ik 3 was met jazz en later deed ik ook ballet. Toen ik 8 was, werd ik gescout en nu doe ik de vooropleiding van de Lucia Marthas dansschool in Groningen. Ik dans tien uur per week en kan er al mijn energie in kwijt.’

Hoe is het om op het podium te staan?

‘Ik vind het heel eng om voor mijn familie te dansen. Maar als ik op het podium sta, heb ik dat niet meer. Ik vind het leuk dat alle mensen de aandacht zo bij jou hebben en dan een applaus geven. Ik heb nooit plankenkoorts gehad.’

Wat is je grootste droom?

‘Bij de dansopleiding leer ik ook zingen en acteren. Ik wil filmster worden. Het liefst speel ik dan in een film met heksen. De meeste mensen denken bij een heks aan een boze vrouw met een enge punthoed, puntneus en pukkel. Maar ik wil een lieve heks spelen die kinderen niet bang maakt. Het lijkt me ook zo vet om dan op een echte bezem te zitten en over de filmset te vliegen, zoals in Harry Potter.’

Heb je hobby's?

‘Ik heb veel boeken over de ruimte. Daar ga ik een spreekbeurt over houden. Het is heel bijzonder dat het heelal zichzelf heeft gemaakt. Er ontplofte een klein belletje en toen zijn de sterren en planeten ontstaan. Dat noemen we de oerknal. Voor de oerknal was er niks. Soms denk ik: wat is dan ‘niks’? Zwart is geen kleur maar dat is wel ‘iets’. Eigenlijk is alles ‘iets’, dus hoe weet je dan dat er vroeger niks was?’

Heb je nog meer van dit soort gedachten?

‘Ja, over tijd. Dan denk ik: nu is nu is nu is nu is nu… Maar die eerste ‘nu’ is nu eigenlijk al ‘toen’.’

Waar zie je jezelf over 10 jaar?

‘Ik twijfel eigenlijk nog over wat ik wil worden. Wil ik filmster worden? Wil ik ruimtewetenschapper worden? Of astronaut? Ik wil ook wel dokter worden bij operaties. Het lijkt me tof om een hart vast te houden en het lichaam van binnen te zien. Kijk, jij ziet nu Elin, maar als je mij zou zien zonder vel en haar dan zie je gewoon een skelet en organen. Zo zijn we allemaal.’