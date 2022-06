Voor Barbara Barend ging de week van strandfeest naar eerste hulp

Barbara Barend Beeld Ivo van der Bent

Appje van journalist Barbara Barend (47), of de fotograaf misschien een halfuurtje later kon? Kon hij niet. ‘Kwartiertje dan?’ Kon hij wel. Barend blij. Kon ze nét even snel met hondlief naar het strand. Het vrolijke keffertje van haar twee Oekraïense logees mocht ook mee, de twee vrouwen zijn vriendinnen, kwamen samen naar Nederland en draaien al ruim twee maanden mee met het gezin, ‘supernatuurlijk en heel gezellig’. ‘Dan hoor ik ze ’s avonds boven lol maken met onze kinderen.’ Maar goed, dat strand dus, dat vervult voor Barend een clichématige functie: het is haar uitwaaiplek. Ademen. De wind voelen. In de zee haar zorgen afspoelen. Ze zwemt het hele jaar door.

Er worden overigens ook feestjes gevierd, op het strand, schoenen uit, voeten in het zand, zoals vrijdag. Het verrassingsfeestje dat Barend voor haar vrouw had georganiseerd komt in haar feestjes-top-tien, zonder twijfel. Twee jaar geleden werd haar partner Alette 40, aan het begin van de pandemie, ‘best een slechte timing’, dus nu vierden ze 42-en-een-beetje. Alette was compleet overrompeld, zelfs de kinderen (Livia van 9 en Seb van 11) hadden hun mond gehouden.

De kater kwam twee dagen later, had overigens niet zo heel veel met het feestje te maken, maar alles met menselijke onhandigheid waar dit keer Barends dochter aan ten prooi viel. Vinger tussen de autodeur, zelf gedaan, oeps, shitshit, meteen dik, behoorlijk pijnlijk, boel tranen, naar de eerste hulp – gekneusd, was de diagnose. Die diagnose had een geruststellende werking, maar, zegt Barend: ‘Het is gewoon zo naar om je kind pijn te zien hebben.’

Toen de rust was weergekeerd ging Barend weer door met ‘dat blaadje’ (Helden) dat naar de drukker moest, schreeuwde ze volledig subjectief voor de tv Giovanni van Bronckhorst naar de overwinning (tevergeefs, overigens). Hij is hoofdtrainer van de Rangers in Glasgow en tevens vriend van Barend (verklaart die subjectiviteit). En verder heeft ze alle ochtenden boterhammen gesmeerd voor zoon en dochter, want vrouwlief ging na haar verrassingsfeestje een weekje rally rijden in Spanje. ‘Dus ik was elke avond thuis met de kinderen. Heerlijk. Dat maakt me ook rustig.’ Mits er geen vingers tussen deuren komen.