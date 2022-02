Volhardende speurder die voorvechter werd van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Daan Dronkers Beeld .

Als jongetje van 8 jaar zag Daan Dronkers hoe Duitse soldaten in het centrum van Middelburg een man neerschoten, een gebeurtenis die hem de rest van zijn leven zou bijblijven. Ruim zeventig jaar later ging hij op onderzoek uit en ontdekte hij dat het ging om een handelsreiziger die in de begindagen van de bezetting in de Zeeuwse stad was gestrand. De Duitsers hadden hem aangezien voor een spion, hij was aan zijn verwondingen overleden. Dronkers ontmoette de familie van de man, die eindelijk te horen kreeg wat er indertijd was gebeurd. Hij haalde er krant en tv mee.

Het is illustratief voor de volharding waarmee hij in het leven stond, zegt zijn vrouw Gerda. ‘Soms duurt het lang, maar ik krijg altijd mijn zin, zei hij dan. Hij was een aanhouder. Niet vervelend, geen terriër, maar wel iemand die nadacht en volhield als hij overtuigd was van zijn zaak.’

Dankzij dat doorzettingsvermogen groeide radioloog Dronkers uit tot een van de voorvechters van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Toen de Ziekenfondsraad in 1988 goedkeuring gaf voor landelijke inzet van de mammografie, was het logisch dat Dronkers daarmee aan de slag ging, zegt zijn oud-collega Fred van der Horst. ‘Het onderzoek moest in het hele land van de grond komen, dan moet je iemand hebben die de vasthoudenheid heeft om dat te organiseren, en de juiste kwaliteiten om personeel in te werken.’

Dronkers, geboren in Middelburg als enige zoon in een middenstandsgezin, studeerde geneeskunde in Leiden en Rotterdam. Gerda leerde hij kennen tijdens een weekend waarin hij naar huis kwam om te studeren. Zij deed de Rijkskweekschool en was in de kost bij een gezin dat om de hoek woonde. Ze zouden samen drie dochters krijgen.

Dronkers was van plan om kno-arts te worden, maar toen hij moest wachten op een opleidingsplek, adviseerde een Leidse hoogleraar hem om radiologie te doen. ‘Wij krijgen een röntgenapparaat en daar kan niemand hier mee werken’, had hij ter aansporing gezegd.

Geweldige nieuwe techniek

Het luidde een carrière in die van hem een expert zou maken op het gebied van röntgenfoto’s van de borst. Hij ging in de leer bij buitenlandse collega’s, zag foto’s met minuscule, maar overduidelijk kwaadaardige plekjes en raakte ervan overtuigd dat die geweldige nieuwe techniek ook preventief moest worden ingezet. Van der Horst: ‘Tot die tijd werkten we op de tast, we konden alleen voelen of er in een borst iets verkeerd ging.’

Collega’s herinneren zich ‘de boezemvrienden’, radiologen die op initiatief van Dronkers regelmatig bij elkaar kwamen om ingewikkelde röntgenfoto’s uit de screeningsonderzoeken te beoordelen, om ervan te leren. Er werd hem een universitaire functie aangeboden, vertelt zijn vrouw, maar daar wilde hij niet op ingaan: in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Velp had hij nét zijn eigen afdeling mogen indelen. Hij zou er dertig jaar blijven werken. ‘Hij is daar heel gelukkig geweest’, zegt ze.

Zijn werk in de periferie leverde hem evengoed waardering op van collega’s in de academische ziekenhuizen, weet Ard den Heeten, voormalig voorzitter van de beroepsvereniging. Samen met drie artsen uit het Nijmeegse Radboud UMC schreef Dronkers een internationaal standaardwerk over mammografie. Den Heeten heeft het nog altijd in de kast staan, hij spreekt er met bewondering over.

Zijn hele leven bleef hij terug verlangen naar Zeeland, vertelt zijn vrouw. Ze schetst hem als een bedachtzaam en bescheiden, bijna verlegen, man die in grote gezelschappen het liefst stilletjes binnenkwam. ‘Hij herkende zichzelf in beschrijvingen van de Zeeuwse volksaard.’ Daan Dronkers overleed op 6 december, 89 jaar oud. Zijn kleindochters memoreerden tijdens de uitvaart welke les ze van hem hadden meegekregen: doe altijd je best, ga op zoek naar je kwaliteiten, maar laat je er niet op voorstaan.