Voetballer, scout, kroegbaas, bon vivant, concertregelaar: Flip Stapper was het allemaal

Flip Stapper

Zelden deed een profvoetballer zijn naam zoveel eer aan als Flip Stapper. De geboren Amsterdammer, in de jaren zestig en zeventig middenvelder bij Heracles, FC Twente en AZ’67, hield van ‘een slokkie’ in het café. Het leverde hem al snel de bijnaam ‘Flip de Stapper’ op.

Nee, Stapper kende geen leven waarbij ‘om zes uur de piepers klaarstonden’, zegt echtgenote Henny. Hij was voetballer, cafébaas, eigenaar van een wijnhandel en scout, soms tegelijkertijd. ‘Alles liep door elkaar heen’, zegt ze. ‘Het was een hectisch leven, maar nooit saai.’

Als 21-jarige verhuisde Stapper naar Almelo om te gaan voetballen voor Heracles. ‘Dat was toen nog drie keer per week trainen’, zegt RTV Oost-journalist Bert Schabbink. ‘De rest van de week zat hij op zijn kamertje. Wat doe je dan als jonge jongen? De stad in.’

Stapper was een flamboyante verschijning. Hij legde makkelijk contact en was op een gegeven moment zo vertrouwd in het Almelose nachtleven dat hij voor café-eigenaren bands regelde. Zo trad mede dankzij hem Van Morrison op in café De Kei.

Als voetballer werd Stapper vooral bekend door zijn aandeel in de overwinning van Heracles tegen FC Twente in 1966, het seizoen dat de rivalen elkaar voor het eerst troffen. Hij scoorde de 2-0, en was ook betrokken bij het eerste doelpunt.

Een jaar later ging hij naar FC Twente. De ploeg stond na vijftien wedstrijden aan kop in de eredivisie toen trainer Kees Rijvers besloot in het Zuid-Duitse Ruhpolding een trainingskamp te organiseren. Het was voor Stapper aanleiding om met een groepje flink de bloemetjes buiten te zetten.

Het Mysterie van Ruhpolding

Het stiekeme stapavondje leidde tot tweespalt in de selectie, en FC Twente verspeelde de titel. Het incident zou, vanwege alle geruchten over wie er wel en niet bij waren, de geschiedenis ingaan als het Mysterie van Ruhpolding.

‘Flip had die avond een meisje leren kennen’, weet zijn vrouw Henny. ‘Ik heb haar later op foto’s gezien, bloedmooie meid. Na een jaar verkering heeft hij het met één belletje uitgemaakt. Daar heeft hij zich een leven lang schuldig over gevoeld.’

Mede op aandrang van zijn vrouw besloot hij in 1993 opnieuw naar Ruhpolding af te reizen. ‘Ik zei: kom, we gaan ernaartoe op vakantie, kun je het meteen goedmaken. Helaas wilde die vrouw hem niet meer spreken.’

In 1974 liep zijn voetballoopbaan ten einde. AZ-geldschieter Cees Molenaar bood hem een fulltime baan bij Wastora, om winkels met grammofoonplaten te bevoorraden. Later werd hij eigenaar van café ‘t Stappertje in Spijkerboor. Henny: ‘Flip regelde de muzikanten, zijn dochters deden de bediening. Het was elke zondag feest’.

Toch bleef het voetbal trekken. Via FC Volendam-speler Dick de Boer, die met zijn fietsclub regelmatig in ’t Stappertje pauzeerde, kreeg hij de aanbieding om scout te worden. Het leidde tot een dienstverband bij het bureau NR. 10 van voetbalmakelaar Maarten de Vos.

Altijd op zoek naar talent

In die functie bracht Stapper menige speler naar zijn geliefde Heracles, zoals Ben Rienstra, Willie Overtoom en Brandley Kuwas. Ook nadat in 2013 de ziekte van Kahler, een aandoening van het beenmerg, werd geconstateerd, bleef hij de velden afstruinen op zoek naar talent. ‘Tot het echt niet meer ging’, zegt Henny. Op 4 november overleed Flip Stapper, 76 jaar oud.

Een dag later stond de derby tussen FC Twente en Heracles op het programma. Zijn schoonzoon belde naar FC Twente met het treurige nieuws. Diezelfde avond riep de speaker in De Grolsch Veste om dat Flip Stapper was overleden; een kleurrijke voetnoot uit de geschiedenis van beide clubs.