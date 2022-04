Vloeken, snikken, Selah Sue heeft een vreselijke week achter de rug

Selah Sue Beeld Ivo van der Bent

De Vlaamse zangeres Sanne Putseys (32, artiestennaam Selah Sue) heeft ‘opvallend veel’ kanten. Op haar nieuwe album Persona zingt ze over de Filosoferende Sanne, de Aandachtszoekende Sanne, de Melancholische Sanne, de Moeder Sanne.

In die laatstgenoemde rol zat ze de afgelopen tijd ‘nogal’, wat wil je ook, met een peuter en kleuter in huis. Ze gaf geen concerten maar borstvoeding, stond niet tegenover een microfoon maar tegenover een commode. Ze wist: ik wil op mijn 28ste moeder zijn en ben dan even van de muzikale radar. Ze wist ook: ik kom terug op diezelfde radar.

En dat is zo ongeveer nu. De hele week is volgeplempt met ‘hoe-is-het-toch-met-Selah-Sue’-gesprekken, en dan geeft Putseys een antwoord waarop journalisten misschien niet hadden gerekend, een antwoord waar af en toe een snik of een vloek of een snikkende vloek of vloekende snik mee gepaard gaat.

Want (‘fúck’) wat was het heftig, afgelopen week: de beste vriend van haar man is overleden. Koen heette hij, ‘schrijf maar op, die fantastische dude mag nooit worden doodgezwegen’. Het gebeurde out of the blue, midden in de nacht – ze krijgt weer kippevel als ze het vertelt. ‘Mijn vriend is de peetvader van Koens oudste zoontje. We zien elkaar zo graag, die hele groep vrienden, onze families zijn verbonden.’

Overdag was haar vriend bij de familie van Koen om te helpen, Putseys bereidde tussen de hectiek door de release van haar album voor (driewerf hoera voor hun nanny), en ’s avonds vonden Putseys en haar man elkaar, met de hoofden op hun kussens en dan, ja – u mag het best weten: tranen. Wangwatervalletjes. ‘Het plaatst alles zo in perspectief’, zegt ze. ‘Al het succes op muziekgebied: shit, ja, het is mooi, maar vluchtig en niet het belangrijkste.’

De essentie van het leven: ze heeft hem weer goed te pakken. En zie hier, nóg een andere kant van Sanne: De Liefhebbende.